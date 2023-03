Top 14 - UBB : "On aurait pu s'éparpiller"

La saison avait bien mal démarré. Les regrets du printemps précédent, des tensions en interne et quatre défaites lors des six premières journées avaient sérieusement plombé l'ambiance. La décision de Laurent Marti de se séparer de Christophe Urios en novembre et de placer les joueurs et le reste du staff devant leurs responsabilités était un pari osé. Trop tôt pour dire s'il sera gagnant. Mais en tous cas l'UBB a su se remobiliser pour rester dans la course.

"Ca vient des joueurs qui ne voulaient pas que ce soit une saison de transition, rappelle l'entraîneur Frédéric Charrier. Nous aussi avec Julien (ndlr : Laïrle), si on a décidé de rester, c'est qu'on voulait batailler et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés à savoir se qualifier. Le groupe a du potentiel, on a envie de performer. On est à la bagarre avec beaucoup d'équipes. On va se battre jusqu'au bout."

Le souvenir amer de 2019

Même si l'élimination précoce en Champions Cup restera un couac, l'UBB peut clairement envisager une troisième participation consécutive aux phases finales du Top 14. Elle est en tous cas sur les rails et n'a pas de complexes à faire par rapport aux autres candidats.

Le capitaine de l'UBB Mahamadou Diaby face au Toulonnais Sergio Parisse. © Radio France - Justine Hamon

"On a fait un gros boulot mentalement en termes de dynamique de groupe, explique le capitaine Mahamadou Diaby. Après ce qui s'est passé en novembre, on aurait pu s'éparpiller. Le staff qui est resté en place, les leaders, on s'est vachement pris en main et on n'a pas laissé la situation partir dans tous les sens. Je me souviens de la saison (ndlr : 2018-19) où Rory Teague se fait évincer, on a complètement explosé, on a pris 80 points à La Rochelle, on était parti dans tous les sens. On ne voulait absolument pas revivre la même situation."

Des Rochelais que l'Union recevra le 25 mars pour confirmer qu'elle a grandi, qu'elle peut aujourd'hui digérer les soubresauts d'une saison et répondre présent au printemps dans une période où, comme aimait à le rappeler Christophe Urios, "il n'y a pas de place pour les faibles".