Top 14 - UBB : "On ne peut pas tout assumer"

A deux jours de la réception de Bayonne qui peut permettre à l'UBB de conforter sa place dans le Top 6, le duo d'entraîneurs s'exprime ce vendredi dans L'Equipe sur la façon dont ils ont vécu la mise à l'écart du manageur qui les avait fait venir à Bordeaux en 2019.

"Ce qui a été difficile, admet Julien Laïrle, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension. Quinze jours plus tôt, nous étions en train de négocier une prolongation. Puis nous rentrons de vacances et Christophe est viré."

Quel management tu mets en place alors que dans sept mois on dégage ?

"J'ai une reconnaissance éternelle envers lui, poursuit l'entraîneur des avants. Je crois en ce que nous faisons. Aujourd'hui nous sommes dans la continuité de ce qu'on fait depuis quatre ans ici. Alors si je reste pour faire la même chose, à quoi ça rime ? Aujourd'hui je nous considère toujours comme le staff de Christophe."

Avec l'arrivée de Yannick Bru, Julien Laïrle et Frédéric Charrier savent que leur mission s'arrêtera cet été et reconnaissent qu'ils sont prêts à rebondir ailleurs avec Christophe Urios. "Bien sûr, avoue Frédéric Charrier, ça fait trois ans qu'on travaillait avec Christophe et on a toujours eu des résultats. Après, on parle un peu dans le vide puisque pour le moment Christophe n'a pas de club et nous non plus."

Pour les deux entraîneurs, ce sont les joueurs qui "ont la clé" © Radio France - Justine Hamon

En attendant, le duo assure tout faire pour emmener à nouveau l'Union en phase finale. Une réussite qui passe nécessairement par une plus grande prise de responsabilité du groupe.

"On ne peut pas tout assumer, poursuit Charrier. Si c'était pour gérer un Club Med jusqu'à la fin de la saison, on aurait pris un chèque aussi. Le challenge est difficile, les trois quarts du staff sont en fin de contrat, des joueurs ne seront pas conservés, mais ce n''est plus notre responsabilité. Malgré tout, on veut performer."

Les deux hommes espèrent se servir de cette fin de saison pour grandir en tant qu'entraîneurs tout en sachant que les joueurs décideront. "Ils ont la clé" conclut Julien Laïrle.