Top 14 - UBB : Opération top 6 contre Toulon, après avoir "retrouvé le sourire" face à Montpellier

En cas de victoire face à Toulon, ce dimanche à 21h05, l'Union Bordeaux-Bègles a l'occasion de conforter sa bonne position au sommet du top 14, et même déjà d'accrocher le top 6. Ce match face à une équipe qui monte en puissance doit aussi être celui de la confirmation

Matthieu Jalibert fera son grand retour, après plus de trois mois d'absence, pour ce match face à Toulon

L'Union Bordeaux-Bègles, deuxième du top 14, accueille Toulon, huitième avant le début de cette 24e journée, avec une idée derrière la tête : réussir à composter son billet pour les phases finales du championnat. Le défi est de taille, car les dynamiques des deux équipes sont bien différentes : lors du dernier match, mi-février (21-18 pour Toulon), le RCT était englué dans les fonds du classement, quand l'UBB faisait la course en tête. Depuis, l'Union n'a remporté que deux de ses neuf derniers matchs, alors que Toulon s'est lancé dans une série de succès.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suite à la victoire à Montpellier, le week-end dernier, il est désormais l'heure de confirmer pour les béglais. "Cette victoire a eu le mérite de nous redonner confiance dans notre système et notre jeu", glisse le pilier unioniste Thierry Paiva. Son entraîneur Christophe Urios le sait mieux que personne, son groupe a "traversé des moments difficiles, avec un parcours digne d'un reléguable". Maintenant que l'Union s'est relevée, "il faut se montrer. Si on gagne, ça va nous mettre dans de très bonnes dispositions pour le top 6. Avant le sprint final, j'avais dit que 4 finales nous attendaient, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, ce match, c'est le match de l'année".

Gagner à Chaban

C'est aussi le match de l'année car à Chaban-Delmas, l'UBB connaît une véritable traversée du désert : pas de victoire depuis fin janvier, et le match face à Castres, pour les bordelais. "J'en ai plein le cul d'entendre la musique des mecs en face !", grince Christophe Urios. "J'espère qu'on va réussir à remettre les choses dans l'ordre".

Ils sont mieux, mais ils ne sont pas imbattables ! On connaît leurs forces, mais aussi leurs fragilités

En face, le RC Toulon fait figure d'épouvantail, et va arriver avec le plein de motivation. "C'est une équipe vraiment portée par ses individualités", observe le coach de l'Union. "Ils sont mieux, ils ont un jeu plus équilibré, notamment sur les largeurs du terrain. Mais ils ne sont pas imbattables ! On connaît leurs forces, mais aussi leurs fragilités...on se concentre là-dessus". Le grand enjeu de ce match pour les bordelais sera notamment de contenir la motivation toulonnaise : si les varois ne gagnent pas ce match, leurs espoirs de se qualifier pour les phases finales s'envoleront.

Retour de Jalibert

Si l'UBB, qui a "retrouvé le sourire" d'après son entraîneur après sa victoire du week-end dernier, s'avance plus confiante, c'est aussi grâce au retour de certains de ses bons éléments, après plusieurs semaines où l'infirmerie n'a pas désempli. Le retour de Matthieu Jalibert est particulièrement attendu, Christophe Urios ne s'y trompe pas. "C'est un compétiteur hors-pair. Il va être là pour tirer le groupe vers le haut. Quand il dit les choses, il les fait". Il sera titulaire ce dimanche.

Thierry Paiva ajoute que "Matthieu est capable de débloquer la situation à tout moment... C'est peut-être ce qui nous a manqué certains week-ends". Dans un premier temps, l'ouvreur international ne devrait pas reprendre la charge de buteur. "Maxime Lucu va continuer à buter", indique Christophe Urios, qui rappelle que Matthieu Jalibert a été blessé au quadriceps, et qu'il doit d'abord se "reconcentrer sur les fondamentaux" avant de reprendre le but.

François, on ne l'a pas fait venir pour qu'il assume 4 mois dans la saison à lui tout seul

Le retour de Matthieu Jalibert aura un autre grand mérite : permettre à François Trinh-Duc de souffler. "François a été exceptionnel ces derniers temps", glisse Christophe Urios. "Mais comme Louis Picamoles, ce sont des garçons, qui ont beaucoup trop joué. François, on ne l'a pas fait venir pour qu'il assume 4 mois dans la saison à lui tout seul, en faisant 80 minutes à chaque fois !"

Pour ce match face à Toulon, Romain Buros fait aussi son retour comme titulaire, sinon, pas de changement par rapport à la semaine dernière face à Montpellier. Pour Guido Petti, Ben Tameifuna et Bastien Vergnes, insuffisamment remis, il faudra attendre le match face à Lyon, le 21 mai. Jefferson Poirot, dont la saison devait être finie, à cause d'une déchirure au mollet, pourrait lui revenir plus tôt que prévu, dès les phases finales, annonce son entraîneur.

UBB-Toulon, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud Carré et Julien De Jong ce dimanche à partir de 20h30