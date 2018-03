Bordeaux, France

Malgré l'arrivée des beaux jours en terres bordelaises, le printemps est encore loin pour l'UBB. Les bordelo-béglais ont enchaîné une cinquième défaite consécutive en Top 14. Et cette fois-ci, à domicile, et face à la lanterne rouge. Les joueurs avaient dit cette semaine qu'ils auraient peur en cas de revers. Ils ont encore 12 points s'avance sur Brive et la zone rouge. Mais la seconde partie de saison est catastrophique.

Premier quart d'heure cauchemardesque

Et si l'UBB avait été habituée à se faire rattraper en seconde mi-temps, cette fois-ci, c'est son entame qui l'a condamnée. Trois points oubliés au pied par Simon Hickey, qui manquait une pénalité à 30 mètres dans l'axe (2e)... Et, une minute plus tard, l'ouvreur néo-zélandais voyait son jeu au pied rasant contré... Quelques secondes et plusieurs dizaines de mètres plus loin, Imman, parfaitement décalé, allait aplatir (0-7, 3e).

Benjamin Botica, toujours aussi infaillible au pied rajoutait ensuite trois points suite à une faute de Blair Connor au sol. Et comme le magicien n°10 de l'Ain était aussi efficace dans le jeu à la main, il est également à l'origine du second essai de l'USO, en décalant Codjo. Alors que l'on pensait que l'ailier avait oublié son coéquipier, il résistait à Ducuing et décalait le talonneur Quentin MacDonald qui aplatissait. Botica transformait, forcément (0-17, 17e).

Y'a un bug sur Rugbyrama j'crois.. qui pourrais me dire le VRAI score de UBB-Oyo ? #UBBUSOpic.twitter.com/ZtRA9tm1U7 — Hugo (@hupinla47) March 10, 2018

Dos au mur, menée largement à domicile par la lanterne rouge, l'UBB tentait de réagir. D'aboird maladroitement, en échappant un ballon à deux mètres de la ligne. Puis victorieusement, lorsque Nick Frisby, après un maul, servait Ed Fidow qui transperçait la défense de l'USO, et allait aplatir. Après vidéo, l'essai était finalement accordé (7-17, 25e) Et avec trois essais, le Samoan devenait co-meilleur marqueur de l'UBB en Top 14 (!).

Mais cinq minutes plus tard, Botica refroidissait les Bordelais, en passant une pénalité de 50 mètres, avec l'aide du poteau (7-20, 30e). Avant que Simon Hickey ne lui réponde, deux fois, récompensant un temps fort bordelais (13-20, 40e).

Une UBB impuissante en deuxième période

Alors que l'on aurait pu s'attendre à une réaction d'orgueil en seconde période, l'UBB ronronnait, incapable de déborder une équipe d'Oyonnax bien organisée. Et, au contraire, c'était même Botica qui ajoutait trois points (13-23, 48e). Et entre en-avants, mauvais choix, et approximations, l'UBB ramait tout au long de la seconde période, sifflée même, par son propre public. Pendant ce temps là, Botica était toujours là pour passer trois points (67e).

Le sursaut d'orgueil de fin de match n'aura pas suffi pour les joueurs de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Et pourtant, après 75 minutes à l'envers, l'UBB allait se donner le droit d'y croire avec un ultime sursaut d'orgueil. D'abord, enfin, après une action bien construite, et bien exécutée, sans faire tomber le ballon. Une percée de l'inévitable Peini Ravai, relayée par Romain Lonca, qui servait Naqalevu qui aplatissait. Schoeman passait les points (20-26, 76e), et l'UBB revenait à un essai transformé de la victoire. Las, malgré une mêlée introduction adverse récupérée et un dernier contre-ruck, les hommes de Rory Teague allaient gâcher leurs dernières munitions.

"On a perdu notre jeu, notre identité", dit Nans Ducuing Copier