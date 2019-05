Top 14 - UBB : pas de coupe du monde pour Santiago Cordero

Le futur ailier de l'Union Bordeaux-Bègles ne figure pas dans la liste des 46 Pumas retenus pour disputer le Mondial au Japon. L'Argentin s'est blessé au genou mi-avril et n'a pas rejoué depuis.

Bordeaux, France

C'était une des grosses incertitudes de l'intersaison à l'UBB. Santiago Cordero, l'une des recrues phare, allait-il manquer le début du Top 14 à cause de la coupe du monde du 20 septembre au 2 novembre ?

Blessé au genou

Mario Ledesma a donné la réponse. Ce sera non. L'ailier argentin ne fait pas partie des 46 joueurs retenus pour préparer le Four nations puis le Mondial. Même si la priorité était donnée aux joueurs de la franchise argentine des Jaguares, le sélectionneur s'était rendu en Angleterre pour rencontrer un joueur qui a inscrit neuf essais en 18 matches de Premiership et a été élu dans l'équipe type du championnat d'Angleterre.

Mario Ledesma, Head Coach de @lospumas definió una lista preliminar de 46 jugadores para la preparación del #PersonalRugbyChampionship y el Mundial de Japón 2019

La lista completa, acá

👇👇👇https://t.co/9zEWDsUymipic.twitter.com/dJvx8l3vBQ — Los Pumas (@lospumas) May 25, 2019

Santiago Cordero, qui s'était blessé au genou le 14 avril lors d'un match face aux Wasps, n'a toujours pas repris la compétition. La presse anglaise avait évoqué une absence de six à huit semaines et l'éventualité de le voir revenir au jeu pour les phases finales. Mais il était encore absent ce weekend pour la demi-finale entre les Chiefs et Northamton (42-12).