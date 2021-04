Top 14 - UBB : Pas de nouveaux cas positifs, le match face à Montpellier maintenu

Les tests PCR réalisés jeudi sont revenus négatifs. L'Union Bordeaux-Bègles pourra donc recevoir le MHR ce dimanche (14h45). Mais avec une préparation réduite au minimum et équipe diminuée par les absences.

"Si on gagne, ce sera une bonne chose d'avoir pu jouer. Sinon...". Laurent Marti se montre fataliste après avoir appris que son UBB allait pouvoir disputer son match de la 22ème journée de Top 14.

Si on s'était entraîné mercredi, ça aurait été l'hécatombe - Laurent Marti

"Tous les tests sont négatifs" annonce le président qui s'attend à affronter "une grosse équipe de Montpellier" avec une formation diminuée. Selon nos informations 7 à 8 joueurs sont positifs au Covid et parmi eux six qui figurent habituellement sur les feuilles de match de Christophe Urios. "Heureusement que j'ai décidé de fermer le club mercredi dernier, avoue Laurent Marti. Si on s'était entraîné mercredi, ça aurait été l'hécatombe."

Le manageur va organiser ce vendredi sa première séance collective depuis que le virus a commencé à circuler dans le vestiaire girondin. 5ème du championnat avec un match en retard à disputer à Agen, l'Union est toujours en course pour la qualification.