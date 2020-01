Top 14 - UBB : passer la cinquième face à Bayonne

Bordeaux, France

Tel un marin porté par les alizés, l'UBB n'a pas envie de regarder derrière elle. Et cherche à maintenir son rythme. Après avoir passé un derby de l'Atlantique sous la pression d'une éventuelle première place, après l'avoir chèrement défendue à Pau, elle s'est focalisée sur la réception du promu bayonnais, 9ème étape d'un épais bloc de douze matches.

L'état d'esprit avant le jeu

Sur le papier, celui de ce samedi soir n'est pas le plus dur. Bayonne a perdu de sa superbe du début de saison, n'a plus gagné depuis le 12 octobre et vient de voler deux fois en éclat à l’extérieur, à Toulouse (45-10) puis à Lyon (52-9). "Même s'ils sont dans une période un peu compliquée, on sait qu'on aura un match difficile qu'il faudra prendre dans l'ordre, nuance Christophe Urios. On a tous joué dans nos carrières des équipes qui avaient pris 50 points au match d'avant et on sait comment ça se comporte."

Pour son retour à Chaban-Delmas, Mahamadou Diaby sera capitaine en l'absence de Jefferson Poirot. © Radio France - Justine Hamon

Invaincue à domicile, l'Union, avec un XV de départ une nouvelle fois fortement remanié, a les cartes en main. A elle de faire en sorte de les garder. "L'objectif c'est d'être dans les six en fin de saison, martèle son manageur. On n'est pas encore à la moitié du championnat ce qui veut dire que ce qu'on a fait sur une première partie de saison, d'autres sont capables de le faire sur la deuxième partie. Et nous aussi évidemment. Je trouve que pour le moment, notre championnat est idéal. On va en rencontrer des problèmes, il faudra qu'on soit capable de les gérer. Gardons notre état d'esprit parce que c'est ça qui est important. Quand j'entends parler de jeu, ça me fait rire. On joue bien aujourd'hui mais on joue bien parce qu'on a un très bon état d'esprit. Gardons cette recherche de progrès systématique et on arrivera à continuer à progresser. Et si on progresse, on gagnera encore quelques matches."

En attendant que d'éventuels nuages viennent perturber son horizon, l'UBB veut absolument garder le cap. C'est à dire bosser dur, respecter le plan de jeu, profiter à plein de la richesse de son effectif et améliorer ses quelques points faibles, notamment la touche et la défense. Sans doute le meilleur moyen de se protéger des futurs et inévitables vents contraires.

Les compos

UBB : Buros - Cros, Dubié, Lamerat, Connor - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Tauleigne, Roumat - Flanquart, Douglas - Cobilas, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Dufour, Ravai, Tutaia, Higginbotham, Lucu, Jalibert, Radradra, Kaulashvili.

Bayonne : Camara - Tisseron, Alofa, Barthelemy, Baget - Lafage (o) Rouet (m) - Darlet, Luamanu, Taofifenua - Ducat, Galarza - Mouset, Lamothe, Afatia.

Remplaçants : Delonca, Boniface, Tau, Duputs, Ruru, Fajardo, Lestrade, Johnston.