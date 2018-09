Baptiste Serin et l'UBB ont une idée derrière la tête mais on ne gagne pas comme ça à Armandie.

Après trois journées de Top 14, l'UBB est entre deux eaux. "On a fait un bon match contre Pau, rappelle Rory Teague, 30 bonnes minutes contre le Stade Français, insuffisant pour gagner à l'extérieur, quelques erreurs contre Montpellier. Il faut prendre les choses positives et attaquer le match comme il faut à Agen."

Comme les supporters, le manageur attend mieux de ses joueurs. "Ils sont morts de faim, je les ai freinés cette semaine." L'UBB va-t-elle emporter ses bonnes vibrations dans le Lot-et-Garonne ? C'est toute la question avant un derby où l'Union aimerait être ambitieuse et où le SUA n'a pas le droit à l'erreur.

Après Agen, Rory Teague aimerait pouvoir regarder vers le haut du classement.

Fessés (59-7) au Racing 92 avec une équipe très rajeunie, les Agenais vont tenter, comme l'an passé, de construire leur maintien à domicile. L'Union, qui reste sur cinq succès de rang face au SUA, serait pourtant bien inspirée d'y faire un coup comme en mars dernier (10-15). "Obligation de résultat, oui, reconnaît le talonneur Adrien Pelissié, mais il y a une équipe en face. Ils ont un gros paquet d'avants, une bonne défense, ils sont joueurs, donc à nous d'être concentrés pour essayer de leur poser des problèmes et de remporter ce match."

Adrien Pelissié sait qu'un gros combat attend l'UBB à Agen.

Dans un Top 14 où chaque point va compter, l'UBB est attendue sur sa capacité à faire basculer les matches en sa faveur en déplacement. Sans forcément briller, Lyon a gagné à Perpignan, Toulouse et Pau à Grenoble. Des exemples à suivre au plus vite pour une équipe girondine toujours à la recherche de la bonne carburation.

Le staff a procédé à huit changements (dont sept dans le pack) dans son XV de départ avec notamment le retour de Luke Jones et Jandre Marais en deuxième ligne, celui d'Adrien Pelissié au talon et la première titularisation de Lucas Méret à l'ouverture. Touché à un mollet, le pilier gauche Jefferson Poirot a déclaré forfait et sera remplacé par Thierry Paiva.

Les équipes

Agen : Lamoulie - Metge, Sadie, Vaka, Saurs - McIntyre (o) Abadie (m) - Bosch, Tanga, Miquel - Marchois, Murday - Ryan, Ngauamo, Béthune (c).

Rempaçants : Barthomeuf, Tetrashvili, Zafra, Hocquet, Verdu, Berdeu, Laporte, Civil.

UBB : Buros - Nabuli, Radradra, Seuteni, Tilsley - Méret (o) Serin (m) - Woki, Amosa, Braid - Marais, Jones - Kaulashvili, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Tabidze, Douglas, Roumat, Gorgadze, Gimbert, Decron, Cobilas.

