Car si le train de la qualification est parti une nouvelle fois sans eux, les rugbymen girondins, encore assis dans le bon wagon mi-février, en ont été éjectés après trois défaites d'affilée à domicile face à Castres, Toulouse et Oyonnax. Beaucoup de blessés, beaucoup de sélectionnés, un changement de manageur et de méthode.

Orgueil et dignité

De fausses excuses pour le 3ème ligne Mahamadou Diaby. "Chacun doit faire son autocritique, on a tous des choses à se reprocher. Quand on rate un plaquage, c'est personnel. Quand on se donne un peu moins, ça vient de nous, pas du fonctionnement. A un moment donné, on s'est un peu perdu en tant que joueurs."

Mahamadou Diaby et l'UBB ont manqué quelques matches couperet, comme celui face à Toulouse. © Radio France - Justine Hamon

Mahamadou Diaby : "On tous des choses à se reprocher" Copier

Alors l'UBB aura-t-elle faim ? Elle n'a plus levé les bras devant son public depuis le 6 janvier et un succès (19-10) face à Lyon. Et reste sur une entame de match complètement ratée à La Rochelle (31-20) . "Il faut qu'on arrête de perdre à la maison, insiste le demi de mêlée Baptiste Serin, il faut qu'on se fasse respecter. C'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. les matches couperet, eux ont réussi à les gagner. Ils sont à leur place et c'est totalement mérité. Après, on ne leur laissera rien du tout."

La Section arrive lancée

Le numéro 9 international fait partie de ceux qui n'ont pas envie de finir en roue libre. "Si je ne trouve pas la motivation là, autant que j'arrête le rugby. J'en ai tellement ch... pendant plus d'une saison et demi que j'ai envie de jouer, d'être sur le terrain. Je ferai tout pour être le plus performant possible même s'il n'y plus rien à jouer. Parc contre, il y a une dignité et du caractère à montrer."

Baptiste Serin ne veut pas brader cette fin de saison. © Radio France - Justine Hamon

Baptiste Serin : "Une dignité et du caractère à montrer" Copier

Le discours de Baptiste Serin sera-t-il contagieux dans un effectif que de nombreux joueurs (Taofifenua, Aliouat, Goujon, Hickey, Fidow) titulaires ce samedi s'apprêtent à quitter ? On en saura plus après cette rencontre face à une équipe paloise qui a remporté sept de ses huit derniers matches de Top 14, qui vient de décrocher son billet pour les demi-finales de la Challenge Cup et qui va vouloir profiter de l' hospitalité bordelaise du moment.

Suffisant pour garder l'UBB en alerte, piquer son orgueil et, ses supporters l'espèrent, aiguiser son appétit.

Les compos :

UBB : Ducuing - Fidow, Dubié, Naqalevu, Connor - Hickey (o) Serin (m) - Woki, Houston, Diaby - Marais, Goujon - Cobilas, Dufour, Taofifenua.

Remplaçants : Pelissié, Poirot, Gayraud, Aliouat, Frisby, Volavola, Lonca, Ravai.

Section Paloise : Malié - Halaï, C.Smith, Vatubua, Fumat - Slade (o) Daubagna (m) - Puech, S.Armitage, Mowen - Pierre, Ramsay - Adriaanse, Lespiaucq, Domingo.

Remplaçants : Rey, Mackintosh, Foley, Pesenti, Thomas, Taylor, Stanley, Hamadache.

