Top 14 - UBB : Pau pour changer de visage

Vadim Cobilas et Clément Maynadier (au premier plan) reviennent en dans un cinq de devant renouvelé à 100%.

La bonne nouvelle, la première depuis un moment, est tombée vendredi matin. Les tests PCR réalisés la veille se sont révélés négatifs. L'Union a donc pu effectuer sa mise en place d'avant-match, première séance collective depuis l'annonce une semaine plus tôt de trois cas de Covid au sein du groupe professionnel.

Une découverte qui l'avait empêchée de passer ses nerfs sur Clermont après sa déroute lyonnaise (27-10). "Quand le doc m'a appelé le vendredi matin, avoue Christophe Urios, les bras m'en seraient tombés. Et quand on a fait la PCR hier soir (ndlr : jeudi), il me tardait d'être vieux de quatre heures..."

Un compte à régler

Si le retour en phase 2 du protocole sanitaire a obligé le staff à organiser le travail par groupes de quatre, si l'équipe n'a par exemple pas pu travailler la touche ou la mêlée, elle ne s'en servira pas d'excuse.

Car l'UBB a un compte à régler avec elle-même. "Le test de Pau arrive à point nommé, confie le centre Rémi Lamerat, remis de ses problèmes au genou et qui va pouvoir débuter sa saison. Pau cette année est une équipe dominatrice sur de nombreux fondamentaux notamment le jeu d'avants où je les trouve impressionnants. Donc on va avoir un gros rendez-vous sur des choses simples qui ne demandent pas forcément de talent mais beaucoup de caractère et c'est ce qu'il nous faut en ce moment."

Le centre Rémi Lamerat va enfin pouvoir débuter sa saison. © Radio France - Justine Hamon

Christophe Urios, qui n'avait pas mâché ses mots dans les couloirs de Gerland, a donné rendez-vous à ses joueurs et notamment ses avants. "Pour les avants, c'est un test-match. Parce que Pau est une grande équipe mais au-delà de Pau, c'est nous. C'est ce que je leur dit. On se doit une revanche."

Pour le déplacement au stade du Hameau où l'UBB l'avait emporté (23-27) la saison dernière, le manageur a bâti une équipe de combattants. Le cinq de devant retrouve ses titulaires, Maxime Lucu et Ben Botica formeront la charnière tandis que Scott Higginbotham (genou) et Seta Tamanivalu (suspension) reviennent au jeu.

Les compos

Section paloise : Bonneval - Septar, Roudil, Dumoulin, Votu - Hastoy (o) Daubagna (m) - Habbel-Kuffner, Whitelock, Puech - Cummins, Metz - Adriaanse, Rey, Fisi'ihoi.

Remplaçants : Lespiaucq, Calles, Delannoy, Gunther, Marques, Harris, Malié, Corato.

UBB : Buros - Cros, Dubié, Lamerat, Cordero - Botica (o) Lucu (m) - Diaby, Gorgadze, Petti - Marais, Douglas - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Dweba, Delboulbès, Flanquart, Higginbotham, Lesgourgues, Seuteni, Tamanivalu.