Top 14 - UBB : Petti forfait pour le barrage face au Racing

Pour affronter les Franciliens ce dimanche (21h05), l'Union Bordeaux-Bègles sera privée de l'Argentin Guido Petti, l'un des hommes forts de son pack. Mais pourra compter sur le retour des expérimentés Jefferson Poirot et Louis Picamoles sur le banc.

Christophe Urios avait annoncé des changements voire des surprises. C'est finalement une composition sans véritable surprise qu'a dévoilée le manageur.

Les changements du XV de départ entrent dans une logique de rotation de l'effectif. Maxime Laomthe relaie Clément Maynadier au talon et Ben Tameifuna prend la place de Vadim Cobilas à droite de la première ligne.

Vergnes-Taillefer en 8

Flanker dimanche dernier à Perpignan, Jandre Marais remonte dans la cage. Mahamadou Diaby, auteur d'une entrée fracassante à Aimé Giral, retrouve une place de titulaire à côté de Cameron Woki et Bastien Vergnes-Taillefer portera le numéro 8. Le seul véritable absent c'est Guido Petti. Gêné par une légère entorse au coude, le troisième ligne argentin n'est pas à 100% et n'a donc pas été retenu.

Bastien Vergnes-Taillefer remplace numériquement Guido Petti. © Radio France - Justine Hamon

Derrière, on prend les mêmes à l'exception de l'aile gauche où Ben Lam pousse Federico Mori sur le banc. Un banc où Alexandre Roumat a été préféré à Thomas Jolmes et où Jefferson Poirot, touché au mollet le 9 avril, et Louis Picamoles, blessé au genou le 17 mai, font leur retour.

Les compos

UBB : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Jalibert (m) Lucu - Diaby, Vergnes-Taillefer, Woki - Marais, Douglas - Tameifuna, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Roumat, Picamoles, Lesgourgues, Trinn-Duc, Mori, Cobilas.

Racing : Spring - Thomas, Vakatawa, Fickou, Imhoff - (o) Volavola (m) Le Garrec - Diallo, Tanga, Lauret - Bresler, Le Roux - Nyakane, Baubigny, Kolingar.

Remplaçants : Chat, Gogigashvli, Palu, Hemery, Machenaud, Gibert, Chavancy, Gomes Sa.