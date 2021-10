Top 14 - UBB : Petti le guide

24 matches dont 23 comme titulaire. Depuis que Guido Petti est arrivé, Christophe Urios ne se demande pas s'il va le mettre dans le XV de départ mais plutôt qui il va mettre à côté.

"C'est notre rayon de soleil, Guido Petti, explique le manageur. C'est un grand joueur. Les grands joueurs, ça ne pose pas de problème. T'as plus d'emmerdements avec les mecs qui ne te servent pas à grand chose. Il rassure tout le monde, il est fort sur ses points forts, c'est un garçon qui a du tempérament, qui est agressif. C'est un joueur de haut niveau. Et il a toujours la banane. Pour un entraîneur, c'est assez facile."

Même si je suis loin de ma famille, je me sens comme chez moi ici.

A peine revenu de sélection et d'un Rugby Championship décevant, rythmé par les confinements et les défaites, le troisième ligne argentin a apporté son sourire, son énergie et son talent avec une première prestation XXL à Pau. "Il est increvable, s'enthousiasme le centre Jean-Baptiste Dubié. Il s'est vite intégré au groupe, il a vite appris à parler français. Le mec est revenu avec une banane énorme. Il n'est jamais fatigué. Il est revenu une semaine avant, il voulait déjà jouer. Ils ont été obligés de le freiner. Quand tu as un gars comme ça dans le groupe, tu as envie de le suivre."

Guido Petti a vite retrouvé ses marques à l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Avant de retourner en sélection pour les tests de novembre, Guido Petti a encore deux matches à jouer avec l'UBB, devenue son autre famille. "Je suis très content d'être ici avec les mecs, on a vraiment un bon groupe. Je veux profiter des trois semaines où je suis là. Même si je suis loin de ma famille, je me sens comme chez moi ici."

En seulement 13 mois, Guido Petti s'est déjà imposé comme un des joueurs marquants de l'histoire de l'UBB. Reste à savoir si la collaboration se poursuivra au delà de l'été pour l'Argentin qui dispose d'une année optionnelle à son contrat mais qui a aussi une coupe du monde en ligne de mire. "Vraiment je ne sais pas quel sera mon futur. J'essaie de penser tout le temps au présent."