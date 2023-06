Top 14 - UBB : "Peut-être qu'on aurait pu aller plus loin avec Christophe Urios" affirme Frédéric Charrier

Une page se tourne à l'UBB. Après la défaite en demi-finale du Top 14 contre La Rochelle, les entraîneurs Julien Laïrle et Frédéric Charrier vont quitter le club et laisser la place à Yannick Bru. C'est l'heure du bilan pour Frédéric Charrier. Avec l'autre co-entraîneur de l'UBB Julien Laïrle, il va rejoindre Christophe Urios à Clermont la saison prochaine.

France Bleu Gironde : C'est la déception qui prédomine après cette défaite ?

On est déçus par la première mi-temps. on prend beaucoup de points trop facilement. On s'était donné les moyens pour la deuxième période d'avoir un banc capable de rivaliser. Mais on est partis de beaucoup trop loin. Les deux n'étaient pas très bien physiquement, peut-être à cause de la chaleur. on n'a pas été capables en première période de sortir de notre camp proprement. On avait déjà analysé ça sur le match de barrage à Lyon et on aurait dû pouvoir le corriger. On a des regrets là-dessus.

Vous avez l'impression d'avoir manqué une occasion ?

Ce soir, il y avait une opportunité pour nous. Ils n'étaient pas dans leur meilleur jour. Mais tourner à 21-3, c'était trop compliqué. A la mi-temps, on s’est dit qu’on ne voulait pas faire comme le Racing et baisser les bras. On a montré plus de caractère en 2e mi-temps. Mais, même là, on n’est pas assez efficaces sur nos temps forts. On ne marque pas par exemple pendant le carton jaune. Il y a eu une réaction des joueurs mais pas suffisante pour revenir dans la partie.

Quel bilan tirez-vous de la saison ?

La satisfaction, c’était de finir dans les 6. Après quand on y est on a envie de jouer notre carte à fond. On n’a pas réussi à valider ce travail sur cette demie. On a passé une saison sous pression et quand tu as besoin que tout le monde soit en pleine confiance pour aller chercher un titre, ça manque.

Et de votre aventure bordelaise ?

On a démarré ce projet il y a 4 ans, j'aurais aimé le terminer avec Christophe. Je veux d'ailleurs le saluer ce soir. On a tous dit en novembre lorsqu'il est parti qu'on voulait poursuivre ce projet là. Peut-être qu’avec lui on aurait pu aller un peu plus loin. C’est en tous cas la fin d’un cycle. Quand on est arrivés, l’objectif c’était de se qualifier, d’installer Bordeaux parmi les clubs qui comptent. Pendant les trois dernières années on a fait partie des 4 meilleures équipes du championnat. Pour performer à haut-niveau, il faut de la stabilité, de la confiance, et on en a cruellement manqué cette année. On voulait vraiment, dans ce contexte difficile aller chercher la qualification et on y est parvenus.