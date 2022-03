Top 14 - UBB : "Peut-être qu'on s'est cherché des excuses" avoue Mahamadou Diaby

Après quatre défaites de rang, l'UBB a perdu de sa superbe et une grande partie de son avance au classement. Amputée d'une quinzaine de joueurs, l'équipe girondine espère malgré tout proposer un autre visage ce dimanche au stade Michelin. Car il y a urgence, après le non-match de Pau (16-23), à réenclencher une dynamique positive explique le troisième ligne et capitaine.

France Bleu Gironde : comment s'est passée la semaine après la défaite face à Pau ?

Mahamadou Diaby : Ça a été une semaine studieuse. Après une défaite, le meilleur moyen d'évacuer c'est de travailler dur. c'est ce qu'on a fait cette semaine.

Est-ce que ça resserre collectivement ?

Oui ça resserre forcément. On grandit aussi dans la défaite. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles mais si on doit en retirer quelque chose c'est d'avoir resserré ce groupe et d'en sortir plus fort.

Jouer ensemble, jouer en équipe. Cette unité qui nous manque un petit peu et qu'on va essayer de retrouver.

Au delà des points, du classement, vous avez besoin de livrer 80 minutes pleines ?

Au delà du contexte, du résultat, on a besoin de montrer un autre visage. Le vrai visage, celui qu'on montre depuis le début de saison, le visage d'une équipe unie qui se bat pendant 80 minutes. Pas une équipe à réaction. Jouer ensemble, jouer en équipe. Cette unité qui nous manque un petit peu et qu'on va essayer de retrouver.

L'Union va essayer de faire corps au Michelin. © Radio France - Justine Hamon

Un gros combat s'annonce à Clermont ?

Clermont ça a toujours été une équipe physique avec un bon pack. On connaît, on sait à quoi s'attendre. C'est le contexte parfait pour retrouver cette unité et cette force collective. C'est un match qui tombe à pic.

Est-ce que sur ces dernières semaines, vous vous êtes cherché des excuses ?

C'est possible. Des excuses, il y en a un paquet. La vérité c'est que l'effectif qui est là est compétitif. On a montré des choses il y a quelques semaines et il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas les montrer maintenant. Peut-être qu'on s'est cherché des excuses. Chacun doit faire personnellement son auto-critique et se regarder dans la glace mais ce n'est pas impossible.