Pour pallier les nombreuses absences dans sa ligne de trois-quarts, l'Union Bordeaux-Bègles a engagé l'international à 7 comme joker et fera revenir de prêt le jeune centre formé au club début février.

Top 14 - UBB : Pierre Mignot et Simon Desaubies en renfort

Après la blessure à l'épaule de Santiago Cordero, indisponible pour au moins six semaines et en raison des absences de Nans Ducuing, Yoram Moefana et UJ Seuteni, l'UBB a fait signer deux joueurs.

Desaubies arrivera début février

Pierre Mignot, frère du Lyonnais Xavier Mignot, s'est engagé comme joker médical. Après avoir débuté en Pro D2 avec le FC Grenoble, l'ailier de 24 ans et ancien international U20, porte depuis trois ans le maillot de l'équipe de France à 7 qu'il devrait retrouver à l'issue de sa "pige" bordelaise pour disputer le tournoi de qualification olympique. Il est attendu ce lundi au Ceva Campus.

Simon Desaubies était parti cet été s'aguerrir au Stade Montois. © Radio France - Pierre-Albert Blain

L'Union a également décidé de faire revenir Simon Desaubies à partir de début février pour la période du Tournoi des 6 Nations où le club devrait perdre son ouvreur Matthieu Jalibert. Agé de 21 ans, le jeune trois-quarts polyvalent, formé au club et qui a disputé quatre matchs de Challenge Cup avec les pros lors de la saison 2018-19, était prêté à Mont-de-Marsan avec qui il a joué onze rencontres de Pro D2 dont huit comme titulaire.