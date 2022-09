Top 14 - UBB : Premières titularisations pour Boniface, Tameifuna, Timu et Cros face à Bayonne

Il fallait s'y attendre après trois gros matchs face à des cadors du championnat (Toulouse, Montpellier et Castres), Christophe Urios a pris la décision d'ouvrir encore un peu plus son groupe pour le déplacement à Bayonne ce samedi (17h) lors de la 4e journée de Top 14. Le manager de l'Union Bordeaux-Bègles opère six changements dans son XV de départ. Et surtout, il offre quatre premières titularisations à Ugo Boniface, Ben Tameifuna, Caleb Timu et Geoffrey Cros.

Ugo Boniface, le pilier de l'UBB © Radio France - Justine Hamon

Le premier, recrue de l'été, va retrouver son ancien club à Jean Dauger. Il remplace Jefferson Poirot au poste de pilier gauche. Le second, revenu récemment de vacances, prend la suite de Vadim Cobilas qui sera sur le banc. Le troisième supplée Vergnes-Taillefer, touché au dos, en troisième ligne. Enfin, Geoffrey Cros intègre le groupe pour la première fois de la saison et sera titulaire à l'aile alors que Yoram Moefana va retrouver sa place au centre.

Un banc avec six avants ?

Christophe Urios a également décidé de muscler son banc pour défier l'Aviron puisque la pluie pourrait être au rendez-vous. Pour la première fois cette saison, il pourrait partir avec six avants (Maynadier, Kaulashvili, Cobilas, Jolmes, Marais et Roussel) et seulement deux trois quart (Lesgourgues et Dubié) sur la touche. Le manager bordelais se laisse tout de même le droit de réajuste son banc à la dernière minute.

XV de départ : Boniface, Lamothe, Tameifuna - Cazeaux, Douglas - Miguel, Timu, Diaby - Lucu, Jalibert - Mori, Moefana, Vili, Cros - Buros.

Remplaçants : Cobilas, Kaulashvili, Maynadier, Jolmes, Marais, Roussel, Lesgourgues, Dubié.