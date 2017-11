Top 14 - UBB : quatre internationaux de retour pour Pau

Si Jefferson Poirot a été laissé au repos, les autres Bleus de l'UBB seront samedi (18h) du voyage dans le Béarn pour donner un peu plus d'expérience et de sérénité à une équipe girondine qui a des points à rattraper.

Ses trois titularisations avec le XV de France pouvaient le laisser présager. Le pilier gauche de l'Union a été exempté du déplacement au stade du Hameau. En revanche, Sébastien Taofifenua, Clément Maynadier, Baptiste Serin et Nans Ducuing figurent dans la liste des 30 joueurs annoncée ce jeudi.

Un quadruple retour qui devrait permettre de soulager quelques joueurs très sollicités ces dernières semaines et, surtout, d'apporter un surplus de maturité bienvenu à une équipe, capable de fulgurances, mais qui a manqué de constance face à Agen puis Brive.

Avec Lonca et Volavola

Le staff enregistre les retours prévus du deuxième ligne Cyril Cazeaux (tendinite coude) et de l'arrière-ailier Geoffrey Cros et intègre pour la première fois de la saison Romain Lonca, qui n'a plus joué depuis mars dernier mais vient de reprendre avec les espoirs, ainsi que le Fidjien Ben Volala, arrivé en tout début de semaine. Deux possibilités pour seconder au poste d'ouvreur le jeune Matthieu Jalibert qui a enchaîné six titularisations. Autre retour, celui du centre Julien Rey, absents des terrains depuis mi-septembre. Reste à savoir s'il sera dans le groupe des 23.

Julien Rey n'a plus joué depuis le 16 septembre et une défaite à Lyon. © Radio France - Justine Hamon

Suspendu trois semaines après son carton rouge reçu face à Agen le pilier droit Marc Clerc est suspendu jusqu'au 10 décembre. Le Samoen Ed Fidow n'a pas été retenu. Parmi les autres absents, on trouve Blair Connor, Marco Tauleigne, Luke Braid, Apisai Naqalevu, Simon Hickey, Jayden Spence, Darly Domvo, Tian Schoeman.

Section Paloise - UBB, c'est samedi à 18h et ce sera à suivre en intégralité sur France Bleu Gironde.

Le groupe des 30

Avants : Vadim COBILAS - Thierry PAIVA - Peni RAVAI - Sébastien TAOFIFENUA - Jean-Baptiste POUX - Clément MAYNADIER - Adrien PÉLISSIÉ - Ole AVEI - Cyril CAZEAUX - Pierre GAYRAUD - Jandre MARAIS - Luke JONES - Cameron WOKI - Loann GOUJON - Mahamadou DIABY - Leroy HOUSTON - Alexandre ROUMAT.

Arrières : Gauthier DOUBRERE - Baptiste SERIN - Yann LESGOURGUES - Matthieu JALIBERT - Ben VOLA VOLA - Jean-Baptiste DUBIÉ - Geoffrey CROS - Nans DUCUING - Romain LONCA - Metuisela TALEBULA - Julien REY- Fa'asiu FUATAI - Pablo UBERTI.