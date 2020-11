Top 14 - UBB : question de confiance au Stade Français

Le Stade Français et l'UBB font partie des équipes en forme du moment. Avec 19 points au compteur et deux matchs en retard, elles ont l'occasion ce samedi d'entrer dans le Top 6 au tiers du championnat.

L'Union, vainqueur de ses trois dernières rencontres, a retrouvé son collectif, ce qui lui a permis de remporter un premier succès hors de ses bases samedi dernier à Castres (29-30).

Si on fait ce qu'on a fait le weekend dernier à Castres, on va passer à côté.

Le Stade Français, lui, vient de corriger Toulouse (48-14) puis La Rochelle (35-13) et se verrait bien faire la passe de trois à domicile.

Jean-Baptiste Dubié réintègre le XV de départ après quatre semaines d'absence. © Radio France - Justine Hamon

"C'est une équipe qui a bien évolué dans son jeu, note le centre Jean-Baptiste Dubié, qui a la capacité à tenir le ballon et à aller jouer sur les extérieurs. Une équipe de très haut niveau, en confiance. Quand on voit le match qu'ils font contre l'équipe du moment, La Rochelle, c'est vrai qu'il n'y avait pas photo. On sait à quoi s'attendre."

Après la guerre de tranchées livrée à Castres, l'Union s'est donc préparée à essayer de contrer un autre type de rugby.

Dubié revient, Hulleu arrive

"Il faut basculer, prévient le capitaine Jefferson Poirot. Si on fait ce qu'on a fait le weekend dernier à Castres, on va passer à côté parce que c'est une équipe qui aère plus le jeu. Après, ça nous va aussi. la semaine dernière on a essayé de s'adapter mais on sait très bien que ce n'est pas là qu'on est le meilleur. On va retrouver une équipe qui nous ressemble un petit peu."

A 20 ans, Nathanaël Hulleu va découvrir les frissons du Top 14. © Radio France - Justine Hamon

Un deuxième déplacement de rang , avant d'aller à Montpellier samedi prochain, pour lequel le staff, un peu à l'étroit dans ses choix en raison des sélections et des blessures, a choisi d'effectuer sept changements. Le XV de départ sera emmené par une charnière Yann Lesgourgues - Ben Botica, le centre Jean-Baptiste Dubié, absent depuis le 25 octobre, fait son retour et le jeune ailier Nathanaël Hulleu vivra son baptême du feu en Top 14.

Les compos

Stade Français : Veainu - Naivalu, Arrate, Danty, Etien - Segonds (o) Coville (m) - Macalou, Godener, Burban - Maestri, Gabrillagues - Alo-Emile, Latu, Bethune.

Remplaçants : Panis, Mavinga, De Giovanni, Grobler, Hall, Hamdaoui, Lapegue, Tagi.

UBB : Buros - Hulleu, Dubié, Lamerat, Lam - Botica (o) Lesgourgues (m) - Roumat, Higginbotham, Amosa - Douglas, Flanquart - Tameifuna, Lamothe, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Paiva, Marais, Tauleigne, Lucu, Seuteni, Moefana, Cobilas.