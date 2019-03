Top 14 - Le Racing 92 fait craquer l'Union Bordeaux-Bègles (45-27)

Face à un concurrent direct pour la qualification en phase finale, qui la talonnait au classement, l'UBB n'avait pas vraiment de marge de manœuvre. Mais après une première période maîtrisée, les girondins ont perdu le fil et se sont lourdement inclinés au Racing.

Bordeaux, France

L'UBB n'a pourtant pas raté son entame, en s'offrant les premiers points sur le terrain synthétique de la Paris-La Défense Arena. Mais après un premier acte globalement maîtrisé, les girondins ne répondent plus en seconde période et le Racing, qui monte un visage bien plus conquérant, finit par dérouler (45-17).

Une première période maîtrisée, puis l'UBB s'écroule

Manifestement pas impressionnés par le décor inhabituel de cette salle fermée, ni perturbés par le terrain synthétique, les girondins ne ratent pas leur entame de match. Les premiers points sont pour l'UBB, sur pénalité (4e, 0-3). Le Racing inscrit aussitôt un essai mais ne reste pas longtemps devant au tableau d'affichage : Nans Ducuing, mais surtout Yann Lesgourgues, auteur d'une course solitaire de plus de 70 mètres, y vont de leur essai pour permettre à leur équipe de virer en tête à la pause (14-20).

Au retour des vestiaires, le Racing 92 change de visage. Les Franciliens semblent avoir pris la mesure de leur adversaire et acculent immédiatement les girondins sur leur ligne d'en-but. Une première fausse alerte, avec un essai invalidé par la vidéo, puis deux essais, valides ceux-ci, font plier l'UBB. Le Racing prend les devants (56e, 28-20).

Les girondins au tapis

La tâche de l'UBB se complique sérieusement après le carton jaune reçu par Seuteni (62e). A 14 contre 15, les girondins craquent. Palu vient inscrire l'essai du bonus pour les racingmen (64e, 38-20). Guère perturbé par le carton rouge reçu par Iribaren, le Racing continue de pousser. L'essai inscrit par Radradra dans les dernières secondes est presque anecdotique et l'addition finale est salée pour une UBB sonnée : 45-27.