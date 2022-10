Top 14 : UBB-Racing, Jalibert au cœur des attentions

Le 28 octobre 2021, l'UBB annonçait la prolongation de son numéro 10 jusqu'en 2025 et en faisait la tête de gondole de son projet. Près d'un an plus tard, Matthieu Jalibert est toujours là. Les convoitises qu'il suscite aussi et notamment du côté du Racing. Les Franciliens cherchent un ouvreur de haut niveau, Jalibert (23 ans, 17 sélections) a le profil mais rien de concret pour l'instant d'autant que l'Union, échaudée cet été par le départ surprise au Racing, d'un autre international Cameron Woki, aura son mot à dire.

Matthieu ne parle pas, ce sont les gens qui parlent autour de Matthieu - Frédéric Charrier entraîneur des trois-quarts

L'intéressé ne s'est pas exprimé sur le sujet. Ni dans les médias, ni au sein du vestiaire assure le capitaine de l'Union Jefferson Poirot. "En interne on n'en entend pas trop parler. On voit qu'autour ça en parle. On est des fois assez surpris parce que lui-même n'en parle pas. J'imagine que pour lui c'est assez clair. Pour l'instant on l'a dans nos rangs, il recommence à faire de bons matches en plus donc on ne se pollue pas trop avec ça."

Après une reprise tardive et une mise en route souffreteuse, Matthieu Jalibert a accéléré. Dans le jeu, avec un coup de reins et un flair retrouvés. Au pied aussi avec un 9 sur 10 lors des deux derniers weekends. L'ouvreur semble donc investi à 100% sur le projet girondin. Raison de plus pour le laisser tranquille s'agace l'entraîneur des trois-quarts Frédéric Charrier.

Après Woki (à droite), l'UBB peut-elle perdre un autre international ? © Radio France - Justine Hamon

"Matthieu ne parle pas, ce sont les gens qui parlent autour de Matthieu. Toutes les semaines, devoir se justifier sur ce qui va se passer à la fin de la saison, des attitudes des uns et des autres. Pfff... Au bout d'un moment, on a envie de se concentrer sur nous, sur notre jeu, et, tout ce qui est extra-sportif, de le laisser de côté."

Auteure d'un début de saison poussif, l'Union Bordeaux-Bègles se protège. Et évacue tout ce qui peut parasiter son quotidien. "Lui en parle peut-être avec ses potes, explique Christophe Urios, mais ce n’est pas un sujet. Et encore moins avec le président. Il a encore deux ans de contrat. Il est sous contrat et basta !"

Ce qui n'empêchera pas le jeune et médiatique Matthieu Jalibert d'être, sans doute malgré lui, au cœur des attentions ce samedi soir. Comme il l'est depuis le début de sa carrière.