Top 14 - UBB : relever la tête face à Grenoble

Bordeaux, France

Garder l'invincibilité à domicile face à Grenoble, c'est l'objectif de l'Union Bordeaux-Bègles, ce samedi, en ouverture de la 17e journée de Top 14. A 10 matchs de la fin de la saison régulière, l'UBB, cinquième du championnat, est dans les clous pour accrocher le Top 6. Mais elle n'a pas vraiment de marge d'erreur dans son stade de Chaban-Delmas car le Stade Français, le Racing et Castres la talonnent de près au classement. Après plusieurs rencontres en demi-teinte et une défaite à Clermont (40-20), les girondins veulent sortir un beau match devant leur public. "L'objectif c'est de gagner ce match" résume Yann Lesgourgues.

La victoire, pour rester "maîtres de notre destin"

Dans le malheur de sa chute à Clermont, l'UBB a eu la chance de conserver sa cinquième place. Car le Stade Toulousain est allé battre le Racing, tandis que le Stade Français s'inclinait aussi à domicile contre Lyon. A domicile, un faux-pas de l'UBB est presque interdit pour rester dans la course. "C'est primordial de rester invaincus à domicile" confirme le demi de mêlée Yann Lesgourgues. "On veut être maîtres de notre destin."

On n'a pas les moyens d'être à 14 sur le terrain - Adrien Pélissié

Les joueurs de l'UBB le reconnaissent, leurs dernières sorties ont laissé une impression mitigée. Le manque de discipline, souligné par Joe Worsley et qui avait coûté cher à Clermont (exclusion de Blair Connor en seconde période), doit être corrigé, admet le talonneur Adrien Pélissié. "On en a parlé cette semaine, il faut essayer de faire l'effort sur cette discipline, ne pas prendre un carton et rester à 15 tout le match...on n'a pas les moyens d'être à 14 sur le terrain."

Grenoble, avant-dernier du Top 14 : "Ils vont venir nous faire un peu chier"

L'adversaire de ce samedi, Grenoble, est dans une position délicate, avant-dernier du championnat. Pas question cependant de sous-estimer les visiteurs, déclare Adrien Pélissié. "Ils ont des joueurs puissants, techniquement très bons (...) une équipe complète qu'on prend très au sérieux." Vaincus par La Rochelle lors de la dernière journée, les Grenoblois ont besoin de se donner de l'air. "Ils vont venir nous faire un peu chier, chercher des points" prévient Yann Lesgourgues. Qui rappelle que face aux équipes moins bien classées, l'UBB n'est pas forcément sereine : en témoigne le match à domicile face à Agen (25-17).

Quatre changements dans le XV de départ

L'UBB sera privée d'un de ses cadres, Blair Connor, qui a reçu un carton rouge à Clermont. Tamanivalu et Nabuli seront alignés aux ailes. Nans Ducuing souffrant lui des adducteurs, Buros glisse à l'arrière. Seuteni est de retour au centre et Cazeaux en deuxième ligne. L'équipe pourra aussi compter sur Matthieu Jalibert, sur la feuille d'un match de Top 14 pour la première fois depuis plus d'un an. Le jeune ouvreur revient d'une grave blessure au genou. Remplaçant au coup d'envoi, il devrait rentrer pour soulager Brock James.

Les compos

UBB : Buros - Nabuli, Radradra, Seuteni, Tamanivalu - James (o) Lesgourgues (m) - Roumat, Amosa, Diaby - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Afatia, Peterson, Houston, Gimbert, Jalibert, Cros, Tabidze.

FCG : Cordin - Dupont, Rasolea, Taufa, Rhule - Pourteau (o), Nanette (m) - Ancély, Va'ai, Blanc-Mappaz - Nkinsi, Capelli - Oz, Tadjer, Van Rensburg.

Remplaçants : Fourcade, Jacquot, Uys, Alexandre, Saseras, Ugalde, Germain, Kubriashvili.