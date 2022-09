Top 14 – UBB : « On rentre enfin dans le championnat »

Après ses défaites face à Toulouse puis Montpellier, l’UBB a enfin lancé sa saison en dominant Castres grâce notamment à des essais de Maxime Lamothe et Federico Mori. Même si elle est loin d’avoir maîtrisé son rugby avoue son capitaine Jefferson Poirot. Interview.

France Bleu Gironde : que retenez-vous de cet après-midi ?

Jefferson Poirot : La victoire qui était essentielle dans notre début de saison. On avait vu de bonnes choses sur les deux premiers matches mais on se retrouvait après deux journées à un seul point donc c’était essentiel aujourd’hui de prendre quatre points et de pouvoir valider ce qui a plutôt bien marché sur le début de saison. Et pourtant ça a été plus brouillon.

Si on maitrise un peu mieux ces différentes séquences, on peut sortir avec un bonus offensif

Un match où il y a eu beaucoup de déchet ?

C’était un match un petit peu décousu où on a un peu moins bien mis notre système en place. J’ai l’impression qu’on a remporté le match à l’envie, on s’est beaucoup déplacé parfois de manière désorganisée mais on a fait les efforts et ça a payé.

Il y a une forme de soulagement ?

Non parce qu’on savait que ça allait arriver. On est content parce qu’on a la sensation qu’on rentre enfin dans le championnat.

L’essai à la sirène est un tournant ?

Oui je pense parce qu’on avait fait de belles séquences sur la première mi-temps sans scorer. On était à 6-3, on a cette pénaltouche et on arrive à la mettre au fond. On rentre avec un écart mérité.

Une victoire qui va apporter de la sérénité pour travailler ?

Il y en avait. Je trouve qu’on a plutôt bien travaillé même sur les deux dernières semaines où le résultat n’est pas au bout. Je trouve qu’on montait crescendo. On arrivait à avoir de belles séquences sur les matches, on a marqué six essais. Du point de vue de l’attaque on était pas mal. Aujourd’hui c’est un peu plus la défense qui a brillé. Et on a pu voir un match plein pendant 80 minutes. C’est ça qu’on va retenir.

Sept matches d'affilée sans défaite pour Christophe Urios face à Castres. © Radio France - Justine Hamon

Qu’est-ce qui ne vous a pas plu ?

On n’arrive pas à aller au bout des séquences offensives qui sont plutôt bien menées. Sur les extérieurs, on se fait piquer beaucoup trop de ballons encore, notre jeu n’arrive pas à rebondir. C’’est dommage. C’est un match où, si on maitrise un peu mieux ces différentes séquences, on peut sortir avec un bonus offensif. On se contente des quatre points parce qu’on a un début de saison poussif mais il faut aussi regarder la vérité en face. Sur une maitrise de rucks qui n’a pas été bonne, on arrive à faire un match plein.

Facile de garder ses nerfs dans un match haché par les fautes ?

Non ce n’est pas facile. Mais on a su le faire. J’ai l’impression qu'au moment où ça s’est échauffé, on a réussi à rester concentré sur le jeu et eux se sont un peu plus éparpillé