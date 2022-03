De retour en club ce samedi après le Tournoi, Cameron Woki et Maxime Lucu ont été les grands artisans du succès (18-31) remporté par l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Stade Français.

Top 14 - UBB : retour gagnant pour Woki et Lucu

Si l'UBB a mis fin ce samedi à sa série noire de cinq revers, elle le doit à son collectif, à l'énergie retrouvée après une semaine de vacances mais aussi au talent de ses deux internationaux.

Revenus au club lundi, deux jours après avoir réalisé le Grand Chelem avec le XV de France, Maxime Lucu et Cameron Woki ont bonifié une équipe venue à Paris pour reprendre sa marche en avant.

Ils ont transmis cet état d'esprit qui est en eux, cette gagne aussi - Christophe Urios

Le demi de mêlée, qui avait peu joué lors du Tournoi, a livré une copie quasi-parfaite. Dans l'animation, dans la gestion et également face aux perches avec 16 points à 6 sur 9.

Le deuxième ligne, beaucoup plus utilisé par Fabien Galthié, a été précieux dans le combat et aussi décisif quand il est venu au soutien de Santiago Cordero pour inscrire l'essai qui a relancé l'UBB (18-20, 44ème).

"Max et Cameron ont été dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis plusieurs semaines, se félicite Christophe Urios. Des joueurs de haut niveau. J'ai trouvé qu'ils avaient vite basculé, ils ont été exemplaires. Ils étaient tristes de nous voir comme ça, on n'arrivait pas à gagner les matches. Ils ont transmis cet état d'esprit qui est en eux, cette gagne aussi. Et évidemment qu'ils donnent confiance au groupe."

La rage de Cameron Woki. © Radio France - Justine Hamon

Un groupe qui a fait le dos rond depuis deux mois, qui espère avoir définitivement tourné le dos à la poisse et qui a parfaitement lancé le sprint de fin de saison dans le sillage de son duo bleu.

"Ils viennent de vivre quelque chose d'exceptionnel, rappelle le capitaine Mahamadou Diaby, et il faut que ça leur serve en club. Une équipe c'est une alchimie. Et pour que ça fonctionne bien il faut les joueurs cadres, les joueurs de haut niveau."