Top 14 - UBB : retrouver l'Union face à Agen

Après trois défaites à l'extérieur qui l'ont reléguée à la 12ème place, l'Union Bordeaux-Bègles doit impérativement afficher un état d'esprit exemplaire et battre ce samedi (18h15) la lanterne rouge agenaise pour ne pas se mettre à gamberger.

Depuis son arrivée en Gironde, Christophe Urios a pris l'habitude de choisir un thème pour présenter à ses joueurs leur semaine de travail. Mardi, à la reprise de l'entraînement, il a fait dans l'explicite.

"Fermer sa gueule et travailler. C'était notre mantra. Quand tu es dans des périodes comme ça où tu ne gagnes pas beaucoup... On a pris un point sur quinze en Top 14. Je ne connais pas d'autres issues."

On a traversé Lyon, c'était vide, on a traversé La Rochelle, c'était vide. Ça ne nous ressemble pas beaucoup. Ça, c'est de l'état d'esprit, ce n'est pas autre chose.

Une semaine de travail complète, la 2ème d'affilée sans Covid ni report, dont le manageur espère récolter les dividendes après le derby manqué à La Rochelle.

"On a traversé Lyon, c'était vide, poursuit le manageur, on a traversé La Rochelle, c'était vide. Ça ne nous ressemble pas beaucoup. Ça, c'est de l'état d'esprit, ce n'est pas autre chose. Il faut qu'on arrive à retrouver notre âme, notre union, l'idée de se battre les uns pour les autres, d'aller tous dans la même direction, de jouer le même rugby."

Pas question d'inventer quoi que ce soit. L'idée c'est de retrouver l'état d'esprit que l'UBB a laissé filer depuis la demi-finale européenne perdue à Bristol. Une flamme dont son adversaire agenais, toujours sans victoire, sera animé prévient le capitaine Jefferson Poirot.

L'UBB de Jefferson Poirot doit remettre la marche avant. © Radio France - Justine Hamon

"C'est une équipe un peu blessée, qui joue déjà sa survie. On sait clairement à quoi s'attendre, c'est une équipe qui va ,nous agresser. Ils ont vu en plus qu'on était capable de se faire agresser et de déjouer. Je connais déjà le discours de Christophe Laussucq. Il faut qu'on réponde présent sur ce secteur sinon ça peut être une désillusion."

Malgré les absences de cadres comme Vadim Cobilas, Kane Douglas, Matthieu Jalibert, Jean-Baptiste Dubié ou Rémi Lamerat, l'Union doit faire corps, reprendre la maîtrise de son rugby et enfin lancer sa saison de Top 14.

Les compos

UBB : Buros - Cros, Seuteni, Moefana, Lam - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Marais - Tameifuna, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Dweba, El Fakir, Flanquart, Woki, Lucu, Tamanivalu, Uberti, Kaulashvili.

SUA : Buttin - Taulagi, Vaka, Puletua, Railevu - Lamoulie (o) Abadie (m) - Jegerlehner, Gerondeau, Briatte - Phillips, Zafra - Falatea, Martinez, Correa.

Remplaçants : Zarantonello, Tetrashvili, Maravat, Hayes, Cottin, Verdu, Jane, Ryan.