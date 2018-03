Le manageur anglais de l'Union Bordeaux-Bègles a justifié ce jeudi sa méthode plus dure et plus exigeante. La seule, selon lui, capable d'emmener le club plus haut dans la hiérarchie. Quitte à laisser certains sur le bord du chemin. Interview.

France Bleu : vous assumez un nouveau type de management, beaucoup plus exigeant, à l'UBB ?

Rory Teague : Oui. J'espère que c'est clair maintenant, ces intentions pour l'avenir. Je suis en train de faire les choses pour améliorer le club, pas plus.

Vous demandez à tout le monde de vous suivre pour aller plus haut ?

C'est ça. Vous attendez quelque chose de plus ou pas, rester à la même place au classement ou pas ? Si tu fais la même chose, tu as le même résultat. J'ai envie de donner mon expérience et emmener le club le plus loin possible.

Quand on met un projet en place, il faut penser à long terme. Quand tu changes quelque chose, c'est pour faire grandir le club. Bien sûr il y a des choix difficiles.

Vous avez signifié à trois joueurs (Maynadier, Goujon, Rey) qu'ils n'entraient plus dans vos plans. Y a-t-il un risque que la fin de saison soit tendue ?

C'est toujours un risque. On pense toujours aux deux ou trois prochains mois. Quand on met un projet en place, il faut penser à long terme. Quand tu changes quelque chose, c'est pour faire grandir le club. Bien sûr il y a des choix difficiles, des moments difficiles...Mais il faut penser aux futurs résultats avec les joueurs qui arrivent, ceux qui restent, avec le public qui attend plus. Ça fait quelques années où on dit qu'on va rentrer dans le Top 6 et qu'on n'y arrive pas. Moi je suis là pour tout donner à ce club auquel je suis très attaché et aller le plus loin possible avec le staff, les joueurs et les supporters. Mais si je dis que ce n'est pas difficile, ce n'est pas la vérité.

Rory Teague a le soutien du président Laurent Marti, désireux lui aussi de faire changer les mentalités. © Radio France - Justine Hamon

Est-ce qu'au delà du cas de l'UBB, vous faites le constat que les Français ne travaillent pas assez ou pas assez bien ?

Non, il y a déjà de grandes équipes qui travaillent bien en France. Le problème c'est qu'il faut travailler tous dans le même sens. Moi je suis en train de mettre un système en place, bien cadré. Bien sûr il faut changer le niveau de travail, la qualité du travail, c'est évident. Sinon, tu restes dans la même situation.