Top 14 - UBB : Roumat pour trois ans au Stade Toulousain

En fin de contrat en juin et non conservé par l'Union Bordeaux-Bègles, le 3ème ligne va rejoindre les champions de France et d'Europe pour les trois prochaines saisons.

Alexandre Roumat, 24 ans, a fait son choix. Son nom avait un temps circulé du côté du Racing 92. Le 3ème ligne a finalement opté pour la proposition toulousaine. Il l'a confirmé ce lundi sur TV7.

"J’ai décidé de partir de Bordeaux. J’ai la chance de rejoindre le Stade Toulousain pour trois ans. Oui, forcément, la décision n’a pas été très facile, elle mûrement réfléchie. Je pense que c’est la bonne. C’est sûr que le Stade Toulousain est une très grande équipe, et sur ce niveau-là il n’y a rien à dire. Mais Bordeaux est une grande équipe actuellement aussi. La preuve en est, la semaine dernière, on les a battus. Je suis très heureux mais le plus important est surtout qu’on finisse bien cette année avec Bordeaux et qu’on termine en beauté avec la bonne bande de mecs qu’on a."

Arrivé en Gironde en 2017, l'ancien Biarrot s'est vite installé dans l'équipe de l'UBB avec qui il a disputé à ce jour 71 matches de Top 14. Flanker longiligne, il est l'un des atouts du pack girondin dans le secteur de la touche notamment. Sa polyvalence lui a même permis de disputer quelques rencontres au centre de la 3ème ligne.