Top 14 – UBB : « On s’est fait casser la gueule à Biarritz »

Le 4 septembre, en ouverture du championnat, l’UBB s’avance sereine sur la pelouse d’Aguilera et tombe de haut face à un promu survolté. Hors-sujet, le demi-finaliste du championnat s’incline lourdement 27-15. A l’heure des retrouvailles, que l’Union aborde dans le costume de leader, le manageur Christophe Urios n’a pas manqué de raviver ce souvenir douloureux. Interview.

France Bleu : est-ce que cette défaite est oubliée ?

Non, non. Je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai même mis des photos. On s’est fait casser la gueule à Biarritz. On a perdu ce jour-là contre une équipe qui était plus forte que nous et notamment sur l’envie de jouer au rugby. Ce n’est pas acceptable à ce niveau-là. C’est bien d’avoir de la mémoire. Sur le coup je n’avais pas dit grand chose parce que j’avais le sentiment qu’on avait raté notre entame. On avait été surpris par cette équipe, par l’engouement. J’espère juste qu’on va s’en rappeler.

Quand sur le premier match, contre le promu, tu en prends 30, tu te dis que le chemin va être long. Ça nous a mis les idées en place. On avait un peu la tête chaude, ça nous a refroidis.

Ce revers vous a servi par la suite ?

Oui. Je ne l’ai pas souvent rappelé mais cette semaine oui. Ça a été un élément déclencheur de se dire qu’on a beau s’entraîner, on a beau être bien physiquement, on peut avoir fait une belle saison, ce qui est important c’est le combat du match et ce jour-là on n’a pas été à la hauteur. Ce sera la même chose ce weekend. Si on n’est pas capable d’être à la hauteur dans l’engagement physique, ça va nous faire drôle. Parce que Biarritz est une équipe structurée, bien en place, avec des bons joueurs capables de faire la différence, alors attention. Ils restent sur une grosse déception (ndlr : défaite à domicile face à Montpellier), ils viennent chez nous. Comment ils vont être ? Ce n’est pas mon problème mais il faut qu’on soit sérieux pour remettre la marche en avant.

Ce match vous a permis de tourner la page de la saison dernière ?

Ça a été une sérieuse piqûre de rappel. Faire une demi-finale, c’est faire une grosse saison. Nous on en avait fait trois… Et ce n’est pas facile d’y revenir. Quand sur le premier match, contre le promu, tu en prends 30, tu te dis que le chemin va être long. Ça nous a mis les idées en place. On avait un peu la tête chaude, ça nous a refroidis.