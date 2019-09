Top 14 - UBB : saison terminée pour Amosa, Tutaia devrait rester

Bordeaux, France

"C'est une grosse perte sur le plan sportif" soupire le président Laurent Marti. "Selon les informations reçues par le docteur du club Damien Monnot, il s'agit malheureusement d'une rupture du croisé antérieur, le latéral interne est touché également. C'est huit à neuf mois d'indisponibilité, saison terminée et Damien est en train d 'organiser son rapatriement parce qu'on va faire la chirurgie ici."

"On est surtout très malheureux pour lui et un peu pour nous, poursuit Christophe Urios. C'est un peu emmerdant surtout que c'est un joueur très particulier. Dans une troisième ligne, il était vraiment différent des autres, c'est celui qui était capable de porter les ballons, de faire avancer l'équipe dans les moments où il n'y a pas beaucoup d'espaces. On va rentrer dans la période d'hiver donc c'est important d'avoir des joueurs comme ça."

Pas de joker pour faire le nombre

Le manageur et son président ont donc discuté de l'éventualité d'un joker médical. "Si on trouve quelqu'un de sa qualité, qui apporte une valeur ajoutée au groupe, oui, explique Laurent Marti. Si c'est quelqu'un pour faire le nombre, on ne fera pas." Ce que Christophe Urios confirme à sa manière. "Des joueurs qui peuvent nous amener une plus-value sur le marché au mois de septembre septembre, il n'y en a pas beaucoup."

L'UBB, qui compte six joueurs en troisième ligne (Tauleigne, Higginbotham, Woki, Roumat, Diaby, Gorgadze), va d'abord s'orienter vers une solution interne avec le polyvalent Masalosalo Tutaia. "Il est avec nous dans un poste de seconde ligne mais il peut jouer troisième ligne, rappelle le manageur. Il est dans un poste de joker coupe du monde donc on va le sécuriser pour la saison, faire en sorte qu'il reste avec nous et après on verra."

