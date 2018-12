Top 14 - UBB : Saison terminée pour Jandre Marais

Bordeaux, France

La photo posée samedi sur son compte Instagram ne présageait rien de bon. Jandre Marais ne sera resté que cinq minutes sur la pelouse de l’AJ Bell Stadium. Alors qu’il venait de remplacer Kane Douglas, le Sud-Africain s’est sérieusement blessé au genou.

Un joker, vite

Taulier de l’équipe girondine depuis son arrivée en 2013 avec 130 matches dont 113 comme titulaire, le deuxième ligne est l’un des « papas » du pack de l’UBB. Sa longue absence va contraindre le club à se mettre en quête d’un joker médical à un poste où il se retrouve fragilisé.

La puissance et l'abattage du deuxième ligne risque de manquer à l'Union. © Radio France - Justine Hamon

L’Union ne compte plus que trois spécialistes du poste, Kane Douglas, Mariano Galarza et Cyril Cazeaux qui purgera dimanche à Castres son deuxième et dernier match de suspension après son expulsion en Challenge Cup. Et va bientôt perdre le polyvalent Luke Jones qui doit rentrer en Australie à la fin du mois pour être sélectionnable avec son pays en vue de la prochaine coupe du monde.