Top 14 - UBB : "A Toulon, on sait où on met les pieds" avertit Dubié

L’UBB n’a jamais gagné à Mayol. Elle va y poser ses crampons avec 31 points d’avance au classement. Une situation inédite mais pas forcément facile à gérer pour le trois-quart centre Jean-Baptiste Dubié qui sait combien il est toujours difficile de s’imposer sur la rade. Interview.

Il n'y a pas eu de match pour vous le week-end dernier, est-ce que ça casse la dynamique avant la rencontre face à Toulon et surtout dans un stade où l'UBB n'a jamais gagné ?

Jean-Baptiste Dubié : Force est de constater que ce n'est pas la première fois que le rythme est cassé à cause du Covid-19. On a su s'adapter et faire un gros entrainement samedi dernier pour ne pas perdre le rythme. On reste concentré sur le championnat même si c'est difficile à gérer mentalement. On a vécu la même situation face à Castres et on a réussi à faire un très bon match.

"Ce n'est pas une équipe qui joue le maintien, normalement elle joue le haut du tableau."

Vous allez à Toulon, classé dernier du championnat, est-ce que c'est quelque chose qui entre jeu ?

Mayol ça reste quelque chose de différent et la situation est inédite pour le club. C'est un club historique et Toulon n'est pas censé être dernier du championnat. Ce n'est pas une équipe qui joue le maintien, normalement elle joue le haut du tableau. Ce n'est pas une situation facile mais justement, ça peut resserrer un groupe et c'est pour cela qu'il ne faut pas du tout sous-estimer cette équipe. Ils restent imprévisibles et il faut s'attendre à un match plus que compliqué.

Jean-Baptiste Dubié © Radio France - Justine Hamon

Vous avez regardé leur match contre Brive, à quoi faut-il s'attendre pour votre rencontre ?

L'équipe de Castres était revancharde. Sa composition et son expérience ont montré qu'ils ont réussi à leur mettre la pression et je pense qu'ils ont fait le match parfait à l'extérieur. Toulon a été secoué et ils vont se resserrer pour les prochains matchs. Je pense savoir à quoi m'attendre, un match avec beaucoup de combat, d'engagement. Ils ont déjà annoncé la couleur à la fin du match contre Castres et je ne les vois pas faire autrement. Ce sera quelque chose de différent et que je n'ai encore jamais vécu, le fait d'aller jouer cette équipe en détresse. Je m'attends à quelque chose de dur mais je ne le comparerais à aucune situation. À chaque fois que je suis allé à Mayol, j'ai joué des galactiques. Les rôles sont inversés avec le classement actuel mais on sait où on met les pieds.