Top 14 - UBB : sans Jalibert mais avec Diaby et Tambwe contre Bayonne

L'absence de Matthieu Jalibert lors de la séance de mardi était un premier signe. Victime d'une lésion musculaire , l'ouvreur international a déclaré forfait pour la réception de Bayonne.

ⓘ Publicité

En son absence, Maxime Lucu sera donc associé à Zack Holmes, soit la charnière qui avait parfaitement mené la barque girondine il y a quinze jours à La Rochelle (8-12).

200ème pour Marais

Le staff a procédé à six changements dont trois dans le paquet d'avants. Vadim Cobilas et Thomas Jolmes réintègrent l'équipe de départ, tout comme Mahamadou Diaby qui avait manqué le rendez-vous de Montpellier (commotion). Le flanker apportera sa fraîcheur à une troisième ligne où Bastien Vergnes-Taillefer portera le numéro 8 et où Jandre Marais en profitera pour disputer son 200ème match avec l'UBB. Un cap que seuls Hugh Chalmers, Blair Connor et Clément Maynadier ont franchi avant lui.

Jandre Marais disputera son 200ème match sous les couleurs de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Derrière, Yoram Moefana remplace Tani Vili au centre de l'attaque. A noter sur le banc, les retours d'Alban Roussel et de Madosh Tambwe qui n'a plus joué depuis le choc reçu en Champions Cup face aux Sharks.

Côté basque, le staff fait souffler quelques cadres (Bosch, Ceyte, Cassiem, Rouet, David) et proècède à huit changements. L'équipe sera emmenée par une charnière Machenaud-Lopez alors que l'arrière Luke Morahan fera ses débuts sous le maillot bayonnais.

Les compos

UBB : Buros - Bielle-Biarrey, Dubié, Moefana, Cordero - Holmes (o) Lucu (m) - Diaby, Vergnes-Taillefer, Marais - Cazeaux, Jolmes - Cobilas, Lamothe, Kaulashvili.

Remplaçants : Maynadier, Vaotoa, Roussel, Miquel, Gimbert, Vili, Tambwe, Falatea.

Bayonne : Morahan - Erbinartegaray, Maqala, Buliruarua, Baget - Lopez (o) Machenaud (m) - Héguy, Cridge, Huguet - Mikautadze, Leindekar - Tatafu, Acquier, Cormenier.

Remplaçants : Van Jaarsveld, Scholtz, Marchois, Hourcade, Ruru, Dolhagaray, Martocq, Cotet.