Top 14 - UBB : se relever après la claque

Elle va d'abord essayer de comprendre pourquoi elle a rendu une copie hors sujet . Car au-delà de la déception d'une deuxième défaite à domicile, c'est le sentiment d'impuissance dégagé qui inquiète. Le champion d'Europe rochelais a pu réciter sa partition grâce à sa supériorité physique. Grâce aussi au fait que l'UBB n'y était pas sur les fondamentaux du rugby.

A chaud, son demi de mêlée international Maxime Lucu défend la thèse de l'accident. "On n'a jamais pris de branlée face aux équipes du Top 6. Aujourd'hui ils ont été meilleurs que nous. Ca en reste là. On est encore en lice, on est 5ème. Ca reste encore un objectif. On a pris une claque. Le but c'est de se relever."

"Sois on s'enterre, soit on repart au combat"

C'est vrai qu'on n'a pas reconnu l'Union solide et conquérante qui avait enchaîné trois victoires ces dernières semaines. Cette défaite va lui faire mal à la tête, c'est sûr, d'autant qu'elle ne rejouera pas avant le 15 avril et un déplacement à Lens pour y affronter le Racing.

L'UBB de Maxime Lucu a trois semaines pour se remettre dans le bons sens. © Radio France - Justine Hamon

"Quand tu ne peux pas repartir au combat dès la semaine d'après, tu rumines un peu plus, concède l'entraîneur Julien Laïrle. C'est notre responsabilité, c'est notre faute si on en est là aujourd'hui. On va se remettre au boulot dès lundi. Après, on part en stage et on aura deux matches (ndlr : Racing et Lyon) qui permettront de savoir si l'épisode rochelais était un accident ou si l'UBB s'effondre."

Un sprint que l'UBB attaque donc vent de face mais toujours dans le peloton de tête. Pour y rester, elle va devoir se resserrer. "Rester solidaire et savoir ce qu'on veut faire, poursuit l'entraîneur. On sait très bien comment ça va se passer à côté. Ca fait quatre ans que je suis là, je connais la musique. Quand tu prends 30 points à la maison, c'est normal de se faire taper sur les doigts. Mais entre nous... Soit on s'enterre, on pense qu'on est nul et qu'on a des limites. Soit on repart au combat. Il faut qu'on soit meilleur dans notre rugby. Je pense qu'en toute humilité, on n'a pas vu le visage de l'UBB des quatre derniers mois. Et c'est ça qui me dérange le plus."