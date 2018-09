Bordeaux, France

18 sur 20. C’est la note de l’élève clermontois en ce début de championnat. Difficile de faire mieux. Après être allé donner la leçon au Racing 92 (17-40) puis avoir débordé Pau en fin de match (23-27), l’ASM arrive en Gironde avec l’envie de poursuivre sa série.

« A nous de continuer sur ce qu’on fait en ce moment, demande le manageur Franck Azéma, à être appliqué. Il y a pas mal de paramètres qu’on a mal maîtrisé la semaine dernière. On a perdu beaucoup de ballons. Comment garder ces ballons pour mettre cette équipe sous pression ? Il faut surtout qu’on reste fidèle à ce qu’on fait en termes d’état d’esprit. »

Le détail et le gros oeuvre

Clermont fait dans le détail, l’Union Bordeaux-Bègles fait plutôt dans le gros œuvre. Si l’agressivité défensive donne satisfaction (2ème défense derrière le LOU), les chantiers sont nombreux. D’abord, pour récupérer les ballons, notamment en raison d’une touche défaillante. Ensuite, pour mieux les exploiter. Enfin, pour gagner en efficacité.

L’UBB a changé son système de jeu et, quand elle n’arrive pas à l’appliquer, en devient prisonnière. « Il faut qu’on arrive à gérer ça, insiste le demi de mêlée Baptiste Serin, soit rester dans ce cadre prédéfini, soit prendre des initiatives quand les portes s’ouvrent. Maintenant qu’on a plus de densité physique, dans notre ligne de trois-quarts notamment, il faut qu’on fasse vivre le ballon. »

Baptiste Serin dans la nasse lors du derby perdu à Agen. © Radio France - Justine Hamon

Baptiste Serin : "Il faut qu'on fasse vivre le ballon" Copier

Toujours à la recherche de son expression collective, l’Union serait bien inspirée de trouver la clé dès ce weekend car Clermont ne manquera pas de se nourrir de ses approximations. Elle devra aussi en faire plus dans l'engagement, son comportement pendant une heure à Agen (22-17) ayant été nettement insuffisant dans ce domaine pourtant essentiel en rugby.

L'UBB va-t-elle se lâcher ?

En résumé, le temps des réglages est terminé à l'UBB. Le troisième ligne Mahamadou Diaby appelle à "un match référence" et le capitaine Jefferson Poirot à "lancer la machine."

Mahamadou Diaby : "On attend le match où on va se lâcher" Copier

Absent à Agen, le pilier gauche et capitaine fait son retour. © Radio France - Justine Hamon

Jefferson Poirot : "Notre phase de réglages fait qu'on s'est grillé les jokers qu'on avait" Copier

Le staff a procédé à neuf changements avec les retours de Poirot, Cazeaux, Diaby, James, Lonca, Connor et celui de Ducuing sur le banc. Comme prévu, Seuteni et Radradra, blessés, ont déclaré forfaits et seront remplacés par Romain Lonca et Nathan Decron.

Côté auvergnat, il y aura un roulement de l'effectif avec pas moins de onze changements dans le XV de départ. Plusieurs cadres comme Vahaamahina, Parra, Grosso ou encore Lamerat seront préservés dans l'optique du choc face à Toulon.

Il y a un an, presque jour pour jour, l'Union avait infligé sa première défaite au leader Montpellier (47-17). Elle espère que l'histoire va se répéter et que l'ASM se prendra les pieds dans le tapis de Chaban-Delmas.

Les compos

UBB : Buros - Nabuli, Lonca, Decron, Connor - James (o) Serin (m) - Roumat, Amosa, Diaby - Cazeaux, Marais - Cobilas, Pelissié, Poirot (c).

Remplaçants : Dufour, Paiva, Douglas, Gorgadze, Gimbert, Méret, Ducuing, Kaulashvili.

Clermont : Toeava - Nanai Williams, Penaud, Fofana, Ezeala - Fernandez (o) Laidlaw (m) - Lapandry, Lee (c), Cancoriet - Van der Merwe, Timani - Simutoga, Ulugia, Falgoux.

Remplaçants : Kayser, Uhila, Van Tonder, Chouly, Cassang, Lopez, Moala, Slimani.

UBB / Clermont, en ouverture de la 5ème journée de Top 14, c'est à vivre ce samedi dès 14h30 sur France Bleu Gironde et francebleu.fr

Le programme de la 5ème journée

Le classement du Top 14