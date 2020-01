Top 14 - UBB : "On se sait attendu à Toulouse"

Bordeaux, France

Malgré la série en cours, le président de l'UBB ne fanfaronne pas. Car il sait ce qui l'attend sur la pelouse d'un Stade Toulousain qui s'est lui aussi offert un quart de finale européen à la maison, mais dans la grande coupe d'Europe.

C'est la meilleure équipe de France

"On sait que le match au Stade Toulousain va être très compliqué, assure Laurent Marti. On se sait attendu, on sait que c'est la meilleure équipe de France tout simplement et pas seulement parce qu'ils ont été champions l'année dernière. C'est le plus bel effectif, le plus équilibré, le plus complet. A la fois très dur devant et avec des superbes joueurs derrière dont Kolbe. Ce sera un match âpre, très âpre."

Laurent Marti dans les bras de son manageur Christophe Urios après la victoire au match aller. © Radio France - Justine Hamon

Invaincu depuis onze rencontres et la claque reçue à Brive le 19 octobre, l'Union achève ce bloc par un match qui pourrait bien être le plus périlleux. Et même si elle n'a jamais gagné à Ernest-Wallon, elle aimerait y montrer qu'elle a grandi.

"L'UBB travaille très bien, poursuit le patron de l'UBB, _Christophe (ndlr : Urios) et son staff tirent la quintessence du très bel effectif dont ils disposent. On a des armes pour continuer à lutter. Ce sera un beau test dimanche à Toulouse._"