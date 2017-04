Top 14 - UBB : selon Vincent Forgues, les Rochelais "marchent sur l'eau"

Vincent Forgues connait bien les techniciens du Stade Rochelais qui dominent actuellement le Top 14. Avant La Rochelle-UBB samedi (14h45), l'entraîneur de Lormont près de Bordeaux a livré quelques clés du match dans "La Mêlée du Lundi" sur France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde : Vous avez connu Patrice Collazo et Xavier Garbajosa au Stade Toulousain entre 2002 et 2004. Quelle image en avez-vous gardé ?

Vincent Forgues : Déjà ils étaient de très bons joueurs. J'ai côtoyé Xavier (Garbajosa, NDLR) lorsqu'il était sur sa phase descendante avec de gros problèmes physiques au genou dont il ne s'est d'aileurs jamais remis réellement. Patrice (Collazo, NDLR) jouait aussi un peu avec nous en espoirs, en première également. Ils avaient tous les deux un gros caractère et je pense que c'est eux qui font le caractère aujourd'hui de cette équipe rochelaise. "Garba" a aussi un côté un peu imprévisible à l'image d'un Vincent Etcheto à l'UBB puis à Bayonne. Il insuffle cet état d'esprit à sa ligne de trois-quarts et ça fonctionne très bien.

Leur réussite ne vous surprend pas ?

Je ne suis pas surpris même si c'est impossible de savoir si un joueur fera un bon entraîneur. J'ai côtoyé aussi Olivier Magne (à Brive, NDLR). Joueur, il n'avait pas très bonne réputation à l'intérieur d'un groupe, notamment quand il est passé à Clermont. Et moi c'est peut-être le meilleur entraîneur que j'ai eu. Joueur et entraîneur, on peut être totalement différent.

Il faut savoir aussi si l'UBB est capable d'aller se faire mal là-bas.

Peut-on expliquer le parcours des Rochelais invaincus depuis le match aller à Bordeaux (le 26 novembre) ?

C'est un club qui me fait penser à ce que j'ai connu à Brive. Il doit y avoir le même état d'esprit avec une dynamique différente. Ils ont réussi à mettre en place un jeu beaucoup plus aéré et ils arrivent à trouver des espaces avec des trois-quarts qui vont très vite. Sans oublier que devant, ils sont denses avec un recrutement de qualité. Ils sont allés chercher des noms mais des noms qui "font le taf".

L'UBB peut-elle espérer un exploit à La Rochelle samedi ?

Je ne vois pas les Rochelais lâcher le morceau comme ça. Ils sont sur une énorme dynamique et ils marchent sur l'eau. Il faut savoir aussi si l'UBB est capable d'aller se faire mal là-bas. Pour faire un résultat, ça ne passera pas que par le jeu. Il faudra se fader ce pack rochelais. Sur les derniers matches, et malgré la victoire contre Toulouse, je les vois mal aller secouer La Rochelle. Ils ont aussi le public qui les poussent à se surpasser. Et même s'ils font des changements, ceux qui entreront voudront gagner leur place et participer à la fête. Du côté de l'UBB, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du vestiaire, mais il y a les chamboulements du staff, des joueurs qui s'en vont, ce n'est pas d'une totale sérénité. Comparé à La Rochelle, ou même à Brive qui va jouer aussi la 7ème place pour le barrage européen... je mettrais davantage une pièce sur Brive que sur Bordeaux par rapport à l'envie du groupe.

►►► Retrouvez la Mêlée du Lundi en intégralité ici