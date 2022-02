Top 14 - UBB : Seuteni absent quatre semaines

Coup dur pour l'UBB. Le leader du top 14 va devoir se priver pendant quatre semaines du trois-quart centre samoan qui a été opéré d'une hernie annonce le club ce jeudi.

Titularisé à onze reprises en championnat cette saison, UJ Seuteni a inscrit huit essais et s'est imposé comme un des leaders de la ligne d'attaque girondine.

L'Union se retrouve encore un peu plus affaiblie au centre puisqu'elle a déjà perdu Pablo Uberti (ligaments du genou) et doit faire en ce moment sans ses internationaux Yoram Moefana et Federico Mori.