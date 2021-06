Top 14 - UBB : "Si on fait les beaux, on va se faire ramasser"

Il faudra en tous cas travailler beaucoup mieux que lors d’une semaine dernière qui est restée en travers de la gorge de Christophe Urios. Des joueurs en retard à l’entraînement, un manque de concentration, une séance de mardi catastrophique qui a amené le manageur à pousser un énorme coup de gueule.

"J'ai passé ma semaine à gueuler, ce n'est pas bon. Mardi c'était dégueulasse. Je ne tire pas à boulets rouge. Mais ça me fait penser à ces matches où tu joues mais tu ne sais pas pourquoi tu joues."

On joue comme on s'entraîne

On dit souvent qu’on joue comme on s’entraîne. Et ça s’est vu samedi face à Toulouse. En dehors du secteur de la conquête (touche, mêlée), l’UBB a manqué de caractère et de détermination, surtout en première période.

"On a pu voir dès les premières actions qu'il y avait une équipe qui était venue chercher quelque chose de précis, avoue le centre Rémi Lamerat, et une autre qui était là pour passer la soirée tranquillement."

Le centre de l'UBB Rémi Lamerat. © Radio France - Justine Hamon

L'Union a semblé plus impliquée au retour des vestiaires mais elle a cafouillé son rugby avec de la maladresse, des mauvais choix stratégiques et une inquiétante inefficacité dans la zone de marque. Après la pause, elle a passé 40 minutes dans le camp de Toulouse et marqué seulement trois points.

Christophe Urios sait mieux qu’un autre ce qui attend sa jeune Union en phase finale. Des matches âpres, au couteau. Des matches où toutes les petites erreurs se paient souvent au prix fort.

On se regarde marcher, on fait les beaux. Clermont va nous mettre à la page. Si on fait les beaux, on va se faire ramasser.

Samedi soir, il n’a pas voulu jeter la pierre à ses joueurs, reconnaissant que l’absence d’enjeu pouvait peut-être expliquer un tel comportement. Mais le manageur les attend au tournant. La tonalité du discours va changer à partir de ce lundi et l’équipe a intérêt à réaliser une grande semaine de travail.

"Une semaine de phase finale, c'est particulier dans la concentration dans l'engagement des mecs, rappelle Christophe Urios. Il faudra que ce soit nettement mieux. Je ne me tromperai pas de discours lundi. Mais je ne me mettrai pas la rate au court bouillon. On les accompagnera du mieux possible mais s'ils ne mordent pas dans le truc, ils iront se faire empapaouter..."

Face à des Clermontois rompus à ce type de rencontre, il n’y aura pas de place pour l’a peu près. L’Union doit très vite passer en mode « phase finale » sous peine de regarder les demies depuis son canapé.