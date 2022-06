Top 14 – UBB : "Si on veut être des champions, il faut passer un cap"

Prise dans l'agressivité puis incapable de concrétiser ses temps forts, l'UBB a laissé passer l'occasion de prendre directement le vol pour Nice. Si elle veut aller en demi-finale, elle va vite devoir se remobiliser face au Racing. Et élever singulièrement son niveau qui n'a pas été digne de ses ambitions selon Christophe Urios. Interview.

Quelle est votre analyse après cette défaite et cette 3ème place ?

Christophe Urios : D’abord je veux féliciter cette équipe de Perpignan. Elle nous a montré qu’en termes d’engagement elle était très présente. Elle nous a mis en difficulté notamment sur la première mi-temps. On n’a pas été assez conquérant, on n’a pas été assez efficace proche des lignes. Il y a des secteurs du match qui ont été mauvais notamment la touche alors qu’on avait fait une équipe grande pour les contrarier… Ca a le don de me gonfler. On se retrouve 3ème. Sur la deuxième partie de la saison on ne mérite pas d’être dans le Top 2. On prend un barrage à la maison, il va falloir qu’on bataille à nouveau mais c’est dans la logique de ce qu’on fait en ce moment. Il y a trop de joueurs encore une fois qui n’ont pas été performants aujourd’hui.

On découvre tout. Mais à ce niveau-là, il faut apprendre vite. C’est ça qui me fatigue.

Vous vous posez des questions sur vos joueurs ?

Je me questionne sur mes joueurs tous les jours. Troisième, ce n’est pas mal mais ce n’est pas ce qu’on avait prévu. On n’est pas assez sérieux, on joue à la baballe quand il faut jouer dur, on joue dur quand il faut se faire des passes. On joue individuellement, notre état d’esprit n’est pas bon sur le match, je n’ai pas vu une équipe. Il va y avoir une remise en cause sévère parce que sinon on va se faire chier en quart de finale et la saison s’arrêtera vite.

Vous avez peur d’un contrecoup après cette défaite ?

Je n’ai peur de rien. Si on n’est pas capable de rebondir et de mordre dans le quart de finale, ça veut dire qu’on n’est pas des champions. J’en ai plein le c… de ça. Ca fait six mois qu’on fait oui, non, oui, non. Ca me fatigue. Je me suis trompé dans la compo d’équipe c’est certain mais c’est à eux à prendre le truc maintenant. Aujourd’hui je suis très déçu et je ne dis pas tout ce que je pense.

Christophe Urios regrette que l'UBB n'ait pas joué en équipe. © AFP - Pascal Guyot

Votre équipe manque de maturité ?

On n’est pas mature. On a fait trois matches de phase finale, comment veux tu qu’on soit mature ? On découvre tout. Mais à ce niveau là, il faut apprendre vite. C’est ça qui me fatigue. On a des internationaux, des mecs plein d’ambitions, il faut qu’on aille vite… Cette après-midi Nadal n’était pas en grande forme, il a été capable de gagner le match facilement. C’est un champion. Si on veut être des champions, il faut passer un cap. Et je ne sens pas ça…

Un cap que vous pensiez avoir passé cette saison ?

Je ne veux pas faire de bilan. Aujourd’hui on a été battu par une équipe qui avait sûrement plus envie de gagner que nous. Il nous fallait un match nul. Le match se résume à la dernière touche. Qu’est ce qu’on fait ? On fait tous deux mètres, qu’est ce qu’on fait ? Là on a pris un coup sur la carafe et ce n’est pas la peine de faire la gueule. Les mecs qui font la gueule, je n’en ai rien à cirer. On va dormir ici, on partira à 7 heures comme ça ils auront les yeux en face des trous et on va se remettre au boulot mardi. Ce qui m’importe c’est comment je vais arriver moi à me mobiliser la semaine prochaine. Et comment je vais arriver à transmettre cette énergie à mes joueurs ? Franchement, ce n’est pas gagné. Il va falloir du temps pour le digérer.

Votre équipe peut rebondir face au Racing ?

Je ne sais pas. J’aimerais que les joueurs passent devant. C’est le moment pour que les leaders sortent du bois. C’est le bon moment.