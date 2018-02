France Bleu : Comment vous sentez-vous, trois mois et demi après cette blessure ?

Simon Hickey : Je suis prêt à jouer. Mon genou va beaucoup mieux. Après trois moi et demi à regarder les autres, je me réjouis d'être à nouveau un joueur de rugby. Je ne sais pas si les coaches me prendront mais je suis prêt et j'ai vraiment envie de jouer. Ça a été très long.

J'espère avoir un rôle à jouer et si on joue bien, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas entrer dans le Top 6 et, j'espère, aller plus loin.

Vous vous êtes blessé alors que vous étiez en pleine forme. C'est d'autant plus difficile à vivre ?

Oui. Se blesser, ça n'est jamais drôle. Mais j'avais fait un bon début de saison, je n'avais peut-être jamais aussi bien joué depuis que je suis à l'UBB. Du coup, j'étais frustré mais j'ai la chance qu'il reste dix matches à jouer dans la phase régulière. J'espère avoir un rôle à jouer et si on joue bien, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas entrer dans le Top 6 et, j'espère, aller plus loin.

Votre avis sur la saison girondine à ce jour ?

Il y a du positif parce qu'il nous est arrivé de très bien jouer. Mais il nous manque de la constance, on a des hauts et des bas d'un weekend à l'autre. Mais on a la chance d'être toujours en chasse. A nous de trouver cette régularité.

Simon Hickey titulaire dès dimanche ? Rory Teague, en arrière plan, a la réponse. © Radio France - Justine Hamon

Matthieu Jalibert est blessé, votre retour tombe à pic ?

Oui. Je suis désolé pour lui de l'avoir vu se blesser sur son premier test match. Mais je suis sûr qu'il va redbondir. Je ne pense pas qu'il aurait pu jouer avec l'UBB parce qu'il aurait été avec l'équipe de France. Je ne peux pas décidé à la place des coaches mais je suis excité à l'idée de jouer.

Pourquoi avoir décidé de quitter Bordeaux pour Edimbourg en fin de saison ?

La principale raison c'est d'aller dans un pays où on parle anglais. J'ai appris un peu le français mais c'est difficile pour moi. L'autre raison, c'était l'envie de changement, l'envie de découvrir. Bordeaux est un super endroit, j'ai eu beaucoup de chance de jouer ici mais je voulais voir autre chose. C'est un choix de vie.