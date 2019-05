Top 14 - UBB : soigner le final face à Toulouse

Bordeaux, France

Ça aurait pu être un match historique, celui qui aurait pu envoyer pour la première fois l'UBB en phase finale. Une phase retour bâclée à l'extérieur (zéro point en six matches) a transformé la réception du patron du Top 14 en simple match de gala.

"On aurait tous aimé jouer la qualif, avoue Baptiste Serin pour qui ce sera la dernière à Chaban-Delmas. Mais on a envie de faire un gros match pour nous et pour tous ceux qui nous entourent et nous supportent durant toute l'année."

Des leviers pour compenser

Faute de mieux, l'Union Bordeaux-Bègles est donc contrainte de se raccrocher à certains leviers : le départ de quelques joueurs (Serin, James, Tilsley, Galarza, Peterson) et d'une partie du staff (Narraway, Austruy, Worlsey ?), l'hommage rendu aux anciens Béglais de 1969 qui avaient décroché le titre il y a 50 ans face à Toulouse et, bien sûr, le défi de taille que représente un Stade Toulousain à qui pas grand monde ne résiste cette saison.

Après avoir manqué les trois derniers matches, Romain Buros revient au jeu. © Radio France - Justine Hamon

"Je ne sais pas si c'est de la peur mais c'est une grosse équipe surtout cette année, reconnaît l'arrière Romain Buros. On sait qu'il faut sortir un gros match pour les battre. C'est ce qu'on va essayer de faire. On a tous envie de faire tomber le leader." L'ancien Palois qui a vu ses ex-coéquipiers encaisser 83 points il y a deux semaines fera son retour dans des lignes arrières privées du trio Radradra-Connor-Ducuing.

Une ardoise à effacer

"On avait voulu faire un bon match là-bas et on avait pris 40-0, rappelle le talonneur Adrien Pelissié. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma carrière. On veut se mesurer à cette équipe là."

L'UBB d'Adrien Pelissié reste sur trois revers de rang face à Toulouse. © Radio France - Justine Hamon

Une équipe toulousaine déjà assurée de revenir à Bordeaux les 8 et 9 juin pour les demi-finales et qui jouera donc sans pression. Pas forcément une bonne nouvelle pour une Union qui vise une onzième victoire à domicile cette saison.

Les compos

UBB : Buros - Tilsley, Dubié, Seuteni, Tamanivalu - James (o) Serin (m) - Woki, Amosa, Diaby - Galarza, Douglas - Tabidze, Pelissié, Afatia.

Remplaçants : Maynadier, Ravai, Cazeaux, Tauleigne, Lesgourgues, Jalibert, Lebraud, Delboulbes.

Stade Toulousain : Kolbe - Huget, Guitoune, NTamack, Bonneval - Holmes (o) Dupont (m) - Placines, Kaino, Elstadt - Tekori, Verhaeghe - Van Dyk, Mauvaka, Baille.

Remplaçants : G.Marchand, Neti, Faasalele, Tolofua, Bezy, Ahki, Ramos, Tafili.

