Top 14 - L'UBB s'en sort face au Stade Français (26-12)

Face à un concurrent pour une place dans le Top 6, l'UBB a assuré l'essentiel, grâce à deux inspirations de Cameron Woki et Semi Radradra.

Cameron Woki a effectué son retour dans le XV de départ et s'est montré à la hauteur de l'enjeu.

Bordeaux, France

Pour la 19ème journée de Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles recevait le Stade Français, un concurrent direct pour une place dans le Top 6. Un vrai test avant un sprint final jalonné de rencontres compliquées pour les girondins. Devant son public, l'UBB a longtemps joué sur un faux rythme. Il a fallu deux inspirations, à la fin de chaque mi-temps, pour assurer la victoire 26 à 12.

Des pénalités en pagaille et un éclair de Woki

De retour dans le XV de départ et auteur d'une belle partie, Cameron Woki a réussi à réveiller le public de Chaban-Delmas en toute fin de première période, avec un essai qui a permis à l'UBB de rentrer aux vestiaires avec 7 points d'avance (13-6). Un essai qui a fait du bien aux girondins, empêtrés dans un match fermé, haché par de nombreuses pénalités de part et d'autre. Les deux équipes, qui n'ont guère de marge de manœuvre au classement, étaient visiblement sous pression et évitaient de se découvrir.

A la lutte pour les barrages du Top 14, les deux équipes n'avaient pas droit à l'erreur. © Radio France - Justine Hamon

Victoire assurée par Semi Radradra

La seconde période repart sur les mêmes bases. Le Stade Français réussit parfaitement à faire déjouer l'UBB et les maladresses se poursuivent. Très indécis, le match bascule tardivement, grâce à une pénalité de Mathieu Jalibert, qui n'a jamais tremblé face aux poteaux (74', 19-12). Puis c'est Semi Radradra qui dépose la défense parisienne et offre littéralement, sur un plateau, l'essai de la victoire à Yann Lesgourgues (78', 26-12).