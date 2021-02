Top 14 - UBB : soigner la reprise face au Stade Français

N'allez surtout pas dire à Christophe Urios que son Union est bien partie pour se qualifier.

"Ca ne vous a pas échappé que c'est très serré. Tu gagnes un match, tu peux te retrouver en bonne position. Tu en perds un, tu peux te retrouver en difficulté. Rester concentré sur ce qu'on a à faire, il n'y a que ça qui m'intéresse."

Calendrier favorable et aéré

Echaudé par la défaite à domicile face au Racing début décembre, puis par le nul concédé face à Clermont, le manageur sait que son équipe doit garder le cap pour être au rendez-vous du printemps.

Mais avec un mois de janvier à 19 points sur 25 et un calendrier qui la verra recevoir six fois lors des dix dernières journées, l'Union est complètement revenue dans la course.

Remplaçant au Michelin, Jefferson Poirot sera cette fois titulaire. © Radio France - Justine Hamon

"C'est un rythme plus normal par rapport à ce qu'on vient de faire, reconnaît le capitaine Jefferson Poirot. On va rentrer du monde, ça va nous faire du bien. L'avenir, sur le papier, est beau. Maintenant ce sera sur le terrain qu'il faudra l'écrire. Je pense qu'on peut dire qu'on a notre destin en main. Mais c'est possible de faire des erreurs, c'est pour ça qu'il faut rester concentré sur chaque match et performer, que ce soit ici ou à l'extérieur. "

Remontée à la 5ème place, l'UBB a l'occasion de creuser un écart avec le Stade Français, 8ème à quatre longueurs, et d'effacer un match aller mal fagoté (26-16).

"Ca va être un match dur, prévient Christophe Urios. Toute la semaine ils vont parler de combat, de conquête, de défense. Ils vont nous faire déjouer, nous mettre sous pression en permanence comme ils ont su le faire au match aller. Le match se décantera dans les dernières vingt minutes. Il faut être prêt à ça et on est prêt à ça."

Quinze jours après son succès sur le fil à Clermont (36-37), le staff n'a procédé qu'à deux changements. Jefferson Poirot, remplaçant au Michelin, retrouve une place de titulaire sur la gauche de la première ligne. Marco Tauleigne remplace Alexandre Roumat, suspendu, en troisième ligne.

Les compos

UBB : Buros - Delguy, Mignot, Uberti, Lam - Botica (o) Lucu (m) - Petti, Tauleigne, Higginbotham - Marais, Cazeaux - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Lamothe, Kaulashvili, Douglas, Amosa, Gimbert, Hulleu, Dubié, Tameifuna.

Stade Français : Hamdaoui - Veainu, Arrate, Etien, Lapègue - Segonds (o) Coville (m) - Grobler, Gray, Matera - Kremer, Gabrillagues - Alo-Emile, Latu, Kakovin.

Remplaçants : Panis, M.Alo-Emile, De Giovanni, Godener, Chapuis, Hall, Barré, Tagi.

Vivez tous les matchs de l'UBB en intégralité. © Radio France - Bénédicte Courret

UBB - Stade Français, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud Carré et le pilier de l'Union, Thierry Paiva.