Top 14 - L'UBB renversée par Toulouse après un match fou (36-43)

Bordeaux, France

Les 50 ans du titre de champion de Bègles, le départ programmé de plusieurs joueurs, la réception du leader Toulouse...l'UBB avait plusieurs raisons d'être motivée ce dimanche, devant son public. Mais après une première période étincelante, elle n'a pas su résister aux vagues toulousaines (36-43). Cette fois, c'est certain, les joueurs girondins ne verront pas les phases finales.

Une première période presque parfaite

Le public n'a pas boudé son plaisir en première mi-temps. L'Union Bordeaux-Bègles attaque fort dès les premières secondes et est récompensée d'un essai, validé après arbitrage vidéo (8e, 7-0). La réplique toulousaine est immédiate (12e, 7-7). L'UBB repart à l'offensive et, profitant de sa supériorité numérique après un carton jaune reçu par Placines, étouffe des Toulousains méconnaissables. Tilsley s'offre un triplé et Peni Ravai y va aussi de son essai. A la pause, l'UBB est largement devant (36-7).

Les joueurs de l'UBB avaient le sourire à la mi-temps. © Radio France - Justine Hamon

Le réveil toulousain, le trou noir pour l'UBB

La seconde période n'a rien à voir avec la première. En moins d'un quart d'heure, les Toulousains, visiblement piqués au vif, inscrivent trois essais et reviennent à 10 points de l'UBB (56e, 36-26). Les joueurs girondins ne s'en sortent plus face à des Toulousains transfigurés. Les fautes s'accumulent. Tamanivalu, puis Jalibert, prennent un carton jaune.

allez la remontada !!!!!!! #UBBST — ON EST EN DEMI (@jnkwen) May 19, 2019

Le Stade Toulousain inflige un cinglant 36-0 à l'UBB en seconde période. Les joueurs girondins, à la peine physiquement, laissent la victoire leur échapper sur un dernier essai toulousain (76e, 36-40) et une pénalité (79e, 36-43).

L'émotion de Baptiste Serin pour sa der au stade Chaban-Delmas

Il n'a pas pu retenir ses larmes. Dans le long tunnel serpentant sous le stade, avant d'entrée, en premier, sur la pelouse, Baptiste Serin a craqué, se remémorant sûrement ses dix ans de souvenirs avec l'UBB. Le demi de mêlée disputait ce dimanche face à Toulouse son dernier match au stade Chaban-Delmas sous les couleurs girondines. Il portera celles de Toulon la saison prochaine. Il est acclamé à sa sortie du terrain, à la 60ème minute.

Les larmes de Baptiste Serin acclamé par le stade Chaban-Delmas #UBBSTpic.twitter.com/9ffNhx6Fy6 — Julien Balidas (@JulienBalidas) May 19, 2019

Les réactions

🎤 Yoann Huget @StadeToulousain « On est passé à travers, ça arrive. Ça va nous servir pour la suite. Après la pause, on est reparti sur des choses simples, qu’on maîtrise depuis le début de saison. » #UBBST#FBsportpic.twitter.com/V24Z0fhvd5 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 19, 2019