Top 14 – UBB : Tambwe a retrouvé la flamme

Madosh Tambwe avait signé son arrivée en Gironde avec un match XXL et un doublé face au Stade Toulousain lors de la première journée.

L'UBB pensait avoir trouvé la perle rare. Mais après un nouveau doublé à Clermont et six essais inscrits en neuf matches lors de la phase aller, la perle a perdu de son éclat et la coquille s’est même refermée sur l'ancien ailier des Bulls de Pretoria.

"On s’est dit les choses, ça a été dur pour lui de l’entendre"

«Il a commencé très fort donc il y avait beaucoup d’attente autour de lui, rappelle le troisième ligne Mahamadou Diaby. Il a traversé un hiver difficile, son premier en France où il a découvert la rudesse du Top 14 en hiver. Il revient pour les phases finales dans un match plutôt ouvert. Il a fait parler toutes ses qualités, il tombe à pic. C’est un grand joueur, il l’a montré ce soir. »

Né au Congo mais ayant grandi en Afrique du Sud, Madosh Tambwe avait pris la bonne habitude de traverser les terrains. D’abord en Super Rugby avec les Lions et les Sharks (14 essais en 21 matches) puis la saison dernière dans le United Rugby Championship avec les Bulls (8 essais en 20 matches). Et il a logiquement mal vécu la situation d’échec, nouvelle pour lui, dans laquelle il se retrouvait. D’autant qu’il a été freiné par une blessure au quadriceps puis par une commotion.

« Il s’est un peu mis la tête à l’envers, reconnaît le centre Jean-Baptiste Dubié, il a perdu un peu confiance. Et puis il est tout seul, ce n’est pas simple. Quand on voit ce qu’il est capable de faire, ce n’’est pas facile de le voir dans cet état. On a beaucoup parlé avec lui. Même s’il nous a énervés à un moment, on s’est dit les choses. Ça a été dur pour lui de l’entendre. Il est frustré et il râle. Là je pense qu’il est bien. Il va falloir qu’il se relaxe un peu les cannes pour être bien le weekend prochain. »

Le retour du soleil et d'un rugby plus aéré a reboosté le match-winner. Un essai sur un exploit personnel à Toulon le weekend dernier et un doublé, son troisième de la saison , à Gerland. A chaque fois grâce à une pointe de vitesse supersonique et à sa capacité à voir les ouvertures avant les défenseurs. En deux éclairs, il a justifié un transfert qui commençait à faire grincer quelques dents. Et retrouvé la confiance qui fait de lui un danger permanent. Et un atout de taille pour l’UBB sur la route vers la finale.