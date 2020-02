Top 14 - UBB : tenir tête au LOU

Bordeaux, France

Sur la feuille de match alignée ce samedi après-midi par l'UBB, seuls deux joueurs, le talonneur Clément Maynadier et le deuxième ligne Jandre Marais, étaient présents le 8 novembre 2014, date du dernier match de l'Union à avoir fait le plein à Chaban-Delmas.

Un frisson que s'apprête enfin à vivre le capitaine Mahamadou Diaby devant plus de 33 000 spectateurs. "C'est la preuve qu'il se passe quelque chose. ce serait bête de ne pas faire honneur à tous ces supporters qui se déplacent pour nous. A bnous de réaliser une bonne performance."

Nouvelle occasion de grandir

Un stade comble, un LOU qui arrive en leader, une invincibilité domestique à conserver, la frustration d'un dernier match mal fagoté à Toulouse et en bonus, une première place à récupérer. Autant de leviers que Christophe Urios ne s'est pas privé d'actionner cette semaine. Un manageur qui a hâte de voir jusqu'où sa nouvelle équipe peut aller.

"Je n'avais jamais eu l'occasion d'être aussi haut en Top 14. Donc ça me donne envie de continuer à amener encore plus de choses à l’équipe, d’être le meilleur possible pour mes joueurs. Ça me stimule, ça me motive, ça me rend plus fort."

L'arrière Romain Buros, l'un des trois joueurs qui font leur retour dans le XV de départ. © Radio France - Justine Hamon

Une envie et une énergie qu'il va tenter de transmettre à une UBB qui se voit offrir une belle et nouvelle occasion de grandir. Face à un LOU qu'il sait "redoutable mais pas imbattable", Christophe Urios attend que son équipe soit capable d'être patiente, intelligente et efficace. Bref qu'elle contrôle ce match au sommet de la 15ème journée.

Le staff n'a procédé qu'à trois changements par rapport au XV qui a débuté à Toulouse. Adrien Pélissié remplace Clément Maynadier au talon, Rémi Lamerat reprend sa place au centre aux dépens de Jean-Baptiste Dubié et Romain Buros rentre à l'arrière, poussant Santiago Cordero sur l'aile.

Les compos

UBB : Buros - Cros, Radradra, Lamerat, Cordero - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat - Marais, Douglas - Cobilas, Pélissié, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Ravai, Cazeaux, Tauleigne, Lucu, Seuteni, Tamanivalu, Kaulashvili.

LOU : Arnold - Mignot, Wulf, Ngatai, Nakaitaci - Wisniewski (o) Couilloud (m) - Sobela, Fearns, Goujon - Oosthuizen, Lambey - Gomez Kodela, Ivaldi, Chaume.

Remplaçants : Maurouard, Chiocci, Roodt, Geraci, Bruni, Hidalgo-Clyne, Regard, Kaabeche