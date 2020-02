Top 14 - UBB : Thierry Paiva ne rejouera pas cette saison

View this post on Instagram

Après ma blessure survenue ce week-end contre Lyon saison terminée... Rupture du tendon Rotulien, opération programmée ce jeudi 6 à 9 mois d'arrêt. Déçu de les quitter je souhaite une belle fin de saison à mes coéquipiers @ubbrugby 👊🏾 Un grand merci à tous pour vos messages de soutiens. À bientôt sur les terrains ! 💪🏾