Top 14 - L'UBB ne rate pas sa rentrée face à Toulon, en match amical (39-14)

Bordeaux, France

Peu de spectateurs ont osé braver le soleil et les plus de 30 degrés ce samedi soir, au stade Chaban-Delmas, pour la rencontre amicale entre l'Union Bordeaux-Bègles et Toulon. Mais le public a su apprécier la prestation et a donné de la voix. Dix semaines après le dernier match du cru 2018-2019, une correction reçue à La Rochelle (81-12), les girondins n'ont pas raté leur rentrée en battant Toulon 39-14 pour le premier match de l'ère Urios.

L'UBB moins affûtée mais plus efficace

Il ne faut que cinq minutes à l'UBB pour débloquer le score, après une jolie série de passes conclue dans l'en-but par le capitaine du soir, Mahamadou Diaby (7-0). Mais après cette incursion prometteuse dans la moitié de terrain adverse, l'Union peine et se retrouve acculée de longues minutes devant sa ligne d'en-but avant de céder (11e, 7-7).

Repartie à l'assaut, l'UBB reprend l'avantage grâce à Connor (19e, 14-7)...et est à nouveau prise à défaut en défense (22e, 14-14). C'est sur pénalité que les girondins virent en tête à la pause, dans une chaleur étouffante (38e, 17-14).

L'Union Bordeaux-Bègles passe la seconde

Avec une équipe largement remaniée en seconde période, avec notamment les premières minutes des recrues Lamérat et Botica, l'UBB est plus tranchante et domine les Toulonnais. Après une longue occupation de la moitié de terrain adverse, Scott Higginbotham s'arrache pour un nouvel essai (60e, 27-14). L'UBB déroule ensuite, avec deux nouveaux essais (71e, 39-14). La copie n'était pas parfaite mais la rentrée est réussie.