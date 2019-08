Top 14 - UBB/Toulon en amical : "gagner et plaire" dit Christophe Urios

Bordeaux, France

Avant de retrouver Toulon dès la deuxième journée de la saison 2019/2020 du Top 14, l'UBB affronte le RCT en amical ce samedi 19h dans son jardin de Chaban-Delmas. Un premier test pour Christophe Urios, le manager arrivé de Castres cet été, avant un démarrage de championnat costaud : première journée face au champion au titre Toulouse, puis Toulon donc toujours à la maison, puis un déplacement... à Castres, et le Stade Français à Chaban-Delmas.

Trouver un état d'esprit

"On est impatient de jouer ce match de Toulon pour voir où on en est" explique Christophe Urios. "Le résultat sera essentiel et important. La deuxième chose que je souhaite, c'est trouver un état d'esprit. J'ai envie de voir une équipe sur le terrain. La troisième chose, c'est le jeu. Mais le jeu, ça veut dire, juste faire ce qu'on fait à l'entraînement. Il ne faut pas inventer des choses et se prendre la tête. Et la quatrième chose, c'est jouer en confiance : on y va, même si on fait des erreurs, et on verra lundi comment progresser".

"Chaban ? J'ai souvent gagné ici" rigole Christophe Urios

Ce premier match amical de la saison sera aussi une première à Chaban devant son public pour le nouveau manager. "Enfin une première... J'ai souvent gagné ici et je me suis demandé d'ailleurs si on allait pas changer de côté de côté ! J'accorde beaucoup d'importance au stade parce que se créent les choses. On sait que l'UBB, en fin de saison dernière, a beaucoup déçu. On a besoin de regagner le cœur de nos supporters même s'ils ne sont pas nombreux pour ce match (NDLR : 5000 spectateurs espérés). On doit créer une atmosphère particulière à Chaban. Gagner et plaire".

"La méthode Urios ? On a une ligne directrice" selon Mahamadou Diaby

Mahamadou Diaby a été désigné capitaine pour ce match. "Etre capitaine c'est bien, parler c'est bien, mais il faut montrer l'exemple sur le terrain". Le troisième ligne voit dans ce match "un moyen d'y voir un peu plus clair". Après 3 semaines de préparation avec un nouveau staff et de nouvelles méthodes, il estime que "tout a changé, que ce soit au niveau du jeu ou de la façon dont on fonctionne. Ce qui réveille un peu le caractère de tout le monde. C'est ce dont on avait besoin. Les joueurs ont plus de responsabilité, plus de liens avec le staff aussi, et surtout beaucoup plus de clarté dans ce qu'on attend de nous. On a une ligne directrice. On se sent mieux. Je crois que l'an dernier, on s'était tous un peu perdu même si on avait déjà un bel effectif".

Sont absents ce samedi : Jefferson Poirot retenu avec les Bleus mais également Jandre Marais (en reprise après sa grave blessure au genou), Marco Tauleigne et Yann Lesgourgues (préservés par le staff), et Nans Ducuing (trop juste).