Top 14 - UBB : Toulon pour bien lancer un mois de janvier "capital"

Toulon puis Lyon en championnat pour raccrocher le wagon des qualifiables. Newport puis Northampton pour aller chercher un premier quart de finale de Champions Cup. Dans un mois, l'UBB en saura beaucoup plus sur la tournure que va prendre sa saison.

"On est au tournant de notre saison, avertit Christophe Urios, on sait que le mois de janvier est capital. On le savait depuis le départ. Toulon lance ce mois donc on est face à nos responsabilités. Il faut savoir ce qu'on veut réellement."

On a besoin de gagner des gros matchs, de se faire du bien dans des gros matchs et surtout de jouer collectivement dans des gros matchs.

Le manageur reconnaît que la défaite (12-17) face au Racing 92 a "fait mal" et que le dernier match à Toulouse (45-23) a illustré le "manque de constance et d'équilibre" d'une équipe tiraillée entre l'envie de pratiquer son jeu de mouvement et le besoin d'un rugby plus pragmatique.

Si l'UBB n'a pas été aidée par un calendrier qui l'a beaucoup faite voyager, si elle compte un match en moins, elle doit éviter de laisser filer le peloton de tête. "Il ne faut pas se croire arrivé quand on est dans les six mais quand on y est tout au long de la saison c'est quand même assez confortable, assure Rémi Lamerat. On a réussi à faire de bons résultats à l'extérieur mais rester maître à domicile c'est essentiel pour une équipe qui veut jouer le haut tableau. On va devoir rectifier ça."

Absent à Toulouse, Rémi Lamerat revient au centre de l'attaque girondine. © Radio France - Justine Hamon

Le trois-quarts centre fait référence à la défaite face au Racing, la première de l'ère Urios à Chaban-Delmas, qui a relégué l'Union à la 8ème place et qui ne lui autorise plus beaucoup de jokers à domicile .

"On a du retard en championnat au niveau comptable, on a entre nos mains la possibilité de se qualifier pour une phase finale de coupe d'Europe donc en termes d'objectifs et de motivation il n'y aura pas de soucis à ce niveau. Encore faut-il réussir à faire ce qu'on s'est dit."

Moins dominatrice que la saison dernière, plus touchée par les blessures (Cros, Poirot, Gorgadze, Ducuing, Moefana), l'UBB n'a par exemple pas encore battu une équipe du Top 6. "On n'a pas le choix, martèle Christophe Urios. On a besoin de gagner des gros matchs, de se faire du bien dans des gros matchs et surtout de jouer collectivement dans des gros matchs." Toulon, 4ème et en confiance, arrive peut-être au bon moment.

UBB - Toulon, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 15h avec Julien De Jong, Arnaud Carré et notre consultant, l'arrière de l'Union Nans Ducuing.

Les compos

UBB : Ducuing, Cordero, Dubié, Lamerat, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Roumat, Woki - Marais, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Kaulashvili, Flanquart, Amosa, Lesgourgues, Botica, Uberti, Tabidze.

RCT : Heem - Moyano, Villière, Nonu, Dridi - Carbonel (o) Serin (m) - Lakafia, Ollivon, Ory - R.Taofifenua, Rebbadj - Gigashvili, Etrillard, Gros.

Remplaçants : C.Tolofua, Devaux, Jolmes, Alainu'uese, Dakuwaqa, Toeava, Takulua, Tchelidze.