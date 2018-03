Pour la troisième et dernière délocalisation de la saison au Matmut Atlantique, l'Union Bordeaux-Bègles a fait trop d'erreur pour s'imposer contre le Stade Toulousain. La course aux phases finales est désormais terminée.

Bordeaux, France

Pourtant, tout allait bien.. Plusieurs fois, ce samedi, on a senti l'UBB faire le match avec les Toulousains. Et plusieurs fois, des erreurs individuelles allaient plomber les hommes de Rory Teague.

L'UBB avait en effet parfaitement débuté son match, faisant le siège des 22 mètres toulousains. Costauds devant, les hommes de Rory Teague faisaient mal aux Toulousains. Mais éprouvaient les pires difficultés à matérialiser cette domination au tableau d'affichage. D'abord, en se faisant refuser deux essais, par Sébastien Taofifenua (6e), puis d'Alexandre Roumat (23e). Et c'est finalement sans aplatir que l'UBB allait marquer un essai, lorsque monsieur Poite leur accordait un essai de pénalité après un groupé pénétrant (7-0, 26e).

Les Toulousains réveillés par l'essai

Mais c'est finalement cet essai qui allait réveiller les Toulousains. Plus justes, plus tranchants, ils allaient réagir immédiatement grâce au talent de leurs lignes arrières. L'ouvreur Zack Holmes déposait le ballon au pied dans les mais de Maxime Médard qui aplatissait (7-7, 30e). Réussite maximale pour les Toulousains, qui n'étaient que peu venus dans le camp bordelais. Et qui allaient ensuite exploiter une erreur monumentale des Bordelais, qui perdaient le ballon sur une mêlée à 5 mètres, alors que le ballon était exploitable. Faasalele ramassait le ballon, et aplatissait (7-12, 40e).

Et Paiva craque...

Sonnés par ce score pas forcément mérité, les joueurs de l'UBB allaient réagir immédiatement au retour des vestiaires. Et c'est avec une percée de Romain Lonca, qui allait offrir un essai à Nick Frisby, qu'ils allient égaliser (14-14, 43e). Mais, là encore, quand tout allait mieux, l'UBB allait donner le bâton pour se faire battre. Le jeune pilier Thierry Paiva enfonçait la tête de Florian Fritz dans le sol sur un plaquage. Carton rouge logique (57e).

Derrière, tout était plus facile pour les Toulousains, qui récitaient leur rugby, et marquaient un nouvel essai de trois-quarts, par Yann David (14-22, 66e). Et comme les buteurs bordelais n'étaient pas en réussite, Volavola manquant une pénalité facile, et Serin une transformation compliqué, après un essai magnifique sur une action individuelle de Ravaï, l'UBB restait loin des Toulousains (19-22, 71e). La dernière pénalité de Thomas Ramos allait même permettre aux hommes d'Hugo Mola de s'éviter une fin de match à suspens.